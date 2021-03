O MIHL inaugura a exposición 'Non despaletizar ata o destino'

A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, participou na inauguración da exposición Non despaletizar ata destino, organizado polos artistas lucenses Kutxyllo, Noemí Núñez, Pia Piadosa e Yoe33, e que se expón no Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL). A exposición conta cunha instalación multimedia feita por Robocity e Caskabel, do Colectivo Ruído.

O proxecto, que poderá visitarse desde este venres ata o 11 de xuño, une distintos formatos como a ilustración, o graffiti ou a pintura, compoñendo un todo de pequenas obras independentes, realizadas expresamente para o MIHL.

A iniciativa, ademais, conta cun compromiso medioambiental, xa que se empregou, na medida do posible, materiais reciclados.