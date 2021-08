Miguelanxo Lar: "O Mare Nostrum romano non é noso"

O escritor Miguelanxo Lar (O Courel, 1982) presentou onte pola tarde no vello cárcere de Lugo a súa segunda novela ‘Mare Vostrum’. Segundo o autor nela imos atopar "un libro de aventuras que trata sobre a amizade e sobre as circunstancias sociais, económicas e políticas que se encontrou a xente da miña xeración".

Nel, os personaxes que apareceron en ‘Latinoeuropa’ volven encontrarse para axustar contas do pasado. Outro dos temas que atopamos son os feitos que pasaron en Cataluña no ano 2017, xa que parte da obra ocorre na cidade de Barcelona. Sobre estes sucesos o autor di que "me foi moi útil para ambientar a novela porque é un contexto moi interesante, que pide ser contado".

Os temas dos que tratan as súas novelas son os mesmos que moitos utilizan para argumentar que as últimas xeracións están perdidas, pero o escritor cree que "máis ben é o revés, estou retratando unha xeración que non está perdida, porque non son tan pesimista, aínda que si que é certo que ben lastrada por unha crise económica e uns acontecementos que non a beneficiaron, pero o futuro a saber como vai ser". Para publicar este libro recorreu á autoedición, ao igual que fixo coa súa primeira novela, ‘Latineuropa' e que tivo un "resultado bastante satisfactorio". Cre que é o mellor porque "acorta os tempos, xa que o mundo editorial tradicional, sendo posiblemente a canle máis eficaz, ten uns tempos que non me conviñan".

En referencia ao título, Lar afirma que "ese mar non é noso, os galegos somos atlánticos, que nos condiciona o clima, o Mare Nostrum que dicían os romanos refírese o mar Mediterráneo. De feito, o protagonista é un atlántico que vive de cara o mediterráneo por circunstancias vitais". Sobre os proxectos que ten en marcha, o autor afirma que está "traballando nun libro na que parte da acción ocorre no Courel", aínda que está "un pouco parado".

Sobre este lugar recoñece que "teño un certo medo escénico porque é un lugar moi pequeno e onde sempre existen susceptibilidades e a hora de falar é moi difícil non aludir a alguén, porque a súa historia non se pode disociar da vida da xente". Ante isto, cree que é "moito máis doado" ambientar a ficción nunha cidade, pero "hai maneiras de abordalo".

Documental. Lar, aparte de escribir novelas, fixo un documental titulado ‘Soidi’ sobre a fala de Xálima en Extremadura, unha lingua romance que siguen utilizando os habitantes do Valle de Jálama. Sobre este feito, o courelés afirma que "non é un fenómeno tan estrano tendo en conta que está ao lado da fronteira portuguesa, pero si que pervivira dende a Idade Media estando case intocable. É moi parecido ao que falamos aquí en Galicia".

Este fenómeno descubriuno grazas a súa paixón por viaxar, que di que lle aportou "vivencias, distintos puntos de vista, amplitude mental, datos curiosos, xente. Viaxar non ten máis que cousas boas".