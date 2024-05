Micah P. Hinson, en el Facela: "Me alegro mucho de estar por fin en el norte; voy a pedir que me enseñen a tocar la gaita"

El cantautor y guitarrista estadounidense Micah. P. Hinson actuó este viernes en el Facela Fest, después de que el año pasado tuviera que cancelar su participación por problemas con su visado. Intérprete de múltiples estilos, como el rock alternativo, el country o el folk, hizo las delicias de un público que en gran medida acudió al festival para escuchar su música.

Nació en el seno de una familia religiosa en Memphis. ¿Cómo era de niño? ¿Fue durante su infancia cuando se acercó a la música?

Fui un niño hiperactivo, solitario y muy emocional. Me acerqué a la música de la mano de mi abuela, que, a mi lado, tocaba el piano que sus padres le habían comprado cuando vivía en territorio indio (mi bisabuelo era un agricultor de maní en lo que ahora la gente llama Oklahoma).

¿Tuvo una adolescencia difícil?

No creo que en mi adolescencia tuviera realmente dificultades si me comparo con el resto de la Humanidad. Los problemas que tuve estuvieron causados, sobre todo, por mis malas decisiones. La verdad es que no puedo quejarme de mi educación, aunque sé que hace años me quejaba de ella porque era estúpido e ignorante.

En una entrevista, dijo que había sido educado bajo férreas creencias cristianas y que, poco a poco, se fue dando cuenta de que muchas de ellas eran mentira. ¿Ahora en qué cree?

Creo en el alma.

¿Cómo ha influido la geografía —el Texas donde creció o el Madrid en el que ha vivido, por ejemplo— en su música y en su carrera?

Ha influído en todos los sentidos: me influyó nacer en Memphis, o crecer en Texas... Sus músicas están presentes en mí de forma inevitable.

Ha vivido en Madrid, ¿cree que la vida en España es muy diferente a la de EE.UU.?

España es un hermoso lugar para descansar, y es muy distinto a EE.UU. en casi todo lo que puedas imaginar. Solo diré que hay muy buenas razones para no vivir ahora a tiempo completo en Texas.

¿Convertirse en padre ha cambiado su música?

Sí. Los cambios no tienen nada que ver realmente con la música en sí, pero influyen en ella, porque tienen que ver con quién soy, quién era, quién quiero ser y quien necesito ser.

¿Qué legado musical y personal quiere dejar a sus hijos?

Quiero que sepan que son poderosos y hermosos. No les miento ni les digo que todo es posible, pero los crío para que sepan que tienen una oportunidad para luchar.

Dice que el libro que realmente le cambió la vida fue 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, ¿por qué?

Es el mejor libro que se ha escrito en cualquier idioma desde el principio de los tiempos, por lo que es imposible evitar que una obra así no te afecte, que no te cambie...

Ha publicado dos libros. ¿Se considera escritor además de músico?

Absolutamente. Ambas cosas son lo mismo: una está configurada con la melodía de la música y la otra con la melodía de la vida.

¿Le ha hecho ilusión estar por fin en Lugo?

¡Sí! Intentamos hacer esta misma actuación el año pasado, pero no pudimos por problemas burocráticos. Así que, una vez solucionado ese problemilla, me alegro mucho de estar por fin en el norte.

¿Conoce la música gallega?

No mucho, pero una amiga mía tiene un novio gallego que toca la gaita, así que le voy a pedir que me enseñe.

¿Cuáles han sido sus grandes influencias en la música? ¿Y en lo personal?

Tanto en lo personal como en lo musical, John Denver, My Bloody Valentine y Centromatic.

¿Proyectos futuros?

Estoy trabajando en una continuación de 'I Lie To You', estoy escribiendo un nuevo libro y haciendo música para una película. ¡Hasta creo que voy a poder actuar en esa película! ¡Ya ves que tengo un montón de cosas por delante!