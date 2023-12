Micah P. Hinson saldará su deuda con Lugo en el Facela en mayo

La octava edición del Facela Fest traerá a Lugo a Micah P. Hinson, que saldará su deuda con la ciudad de Lugo tras caerse del cartel de la pasada edición a pocos días de su inicio. El festival, que llegará a la capital lucense entre los días 9 y 11 de mayo del próximo año, tendrá lugar en la explanada exterior del Auditorio Gustavo Freire y ha empezado a desvelar los primeros artistas de su nueva edición, que contará con los australianos Sunfruits, Florent Muñoz o Beach Avenue.

Micah P. Hinson es uno de los artistas más consolidados de la escena indie internacional. Criado entre católicos ortodoxos, oveja descarriada, Hinson volvió a su fe en 2018 cuando se complicó el embarazo de su pareja. Entró en la catedral de Santiago de Compostela para rezar por la criatura, que nació sin problemas.

Además, esa visita le inspiró el disco When I shoot you with arrows, I will shoot to destroy. Bautizó a la banda de esa grabación como Los Músicos de Apocalipsis tras haber quedado impresionado con la banda celestial del Pórtico de la Gloria. Sus letras, de tono confesional, hablan de su compleja vida personal.

Ahora, regresará a Galicia en la que será su primera actuación en la ciudad de Lugo y en el que presentará su disco I Lie To You al público gallego. A pesar de haber sido presentado como estrella del cartel de la pasada edición del Facela Fest, canceló su actuación en la misma por problemas con su visado. "Todas mis disculpas al festival y a aquellos que hayan comprado sus entradas", escribió entonces en su Instagram.

Junto al estadounidense, han sido confirmados otros artistas internacionales como los australianos Sunfruits, cuyos shows en vivo reviven los sonidos y visuales psicodélicos de los 60 con su propio toque de rock moderno de los 70, combinando psicodelia moderna y pop armonioso.

También actuará en el Facela el artista Florent Muñoz, el motor sónico de Los Planetas y que traerá a Lugo su primer disco en solitario, Florent y yo. Un elepé en el que el guitarrista, el componente más hermético y misterioso del grupo granadino, se descubre como cantante. Formado por diez composiciones, se trata de un debut que nace agradecido y sin deudas, con la voz de Florent haciendo de hilo conductor y evocando solo de manera indirecta a Los Planetas.

Aiko es otra de las apuestas del festival, al que traerá letras que desprenden una actitud imparable, incontestable, irreverente..., adjetivos que describen a la perfección su primer elepé, Va totalmente en serio, agotado casi de manera inmediata tras su lanzamiento. Su directo, contundente y espídico, no dejará indiferente al público.

En clave lucense, el grupo Beach Avenue, creado a principios de este 2023, se ha revelado como otro de los puntos fuertes del cartel. Iago, Iñaki y Lois harán de profetas en su propia tierra en la próxima edición del Facela Fest con su fusión de elementos de grunge, punk y nu metal, a la espera de la publicación de su primer disco, grabado íntegramente en el lucense Kollapse Studio.

ENTRADAS. Las entradas para el Facela Fest se encuentran ya a la venta en el portal digital Woutick. Estas cuentan con un precio de 30 euros al tratarse de una promoción especial por Navidad. Posteriormente, pasarán a costar más.

El festival se celebrará entre los días 9 y 11 de mayo en la explanada del Gustavo Freire, a diferencia de la edición anterior, que arrancó en el Club Clavicémbalo.