Micah P. Hinson actuará en Lugo por primera vez en el Facela en mayo

Micah P. Hinson concibió un disco y confirmó un hijo en la catedral de Santiago. Regresará a Galicia con su primera actuación en Lugo el día 12 de mayo, como estrella del Facela Fest. El artista de Memphis, que se mueve entre el folk, la americana y el indie, actuará en el segundo día del certamen en la explanada del auditorio Gustavo Freire.

Criado entre católicos ortodoxos, oveja descarriada, Hinson volvió a su fe en 2018 cuando se complicó el embarazo de su pareja. Entró en la catedral compostelana para rezar por la criatura, que nació sin problemas. Además, esa visita le inspiró el disco When I shoot you with arrows, I will shoot to destroy. Bautizó a la banda de esa grabación como Los Músicos de Apocalipsis tras haber quedado impresionado con la banda celestial del Pórtico de la Gloria. Sus letras, de tono confesional, hablan de su compleja vida personal.

El festival comenzará el día 11 de mayo, jueves, en el Club Clavicémbalo, para continuar en los dos días siguientes junto al auditorio municipal. En ese emplazamiento tocará otra de las figuras del Facela de este año, Ron Gallo. El cantautor de Filadelfia estará el 13 de mayo. Oscilando entre el art y el garage punk, dará a conocer los temas de su nuevo disco Foreground musis, que será publicado el día 3 de marzo.

Musel

Óscar Vilariño, afincado en Lugo, hará sonar el noise pop con Musel, en el festival. También estará Angel Novcad con las canciones del disco Nite versions.

La artista de folk Free Reega, alemana asentada en el ámbito rural de Asturias, presentará en el Facela los temas de su álbum Zoom, en el que desarrolla sus letras oscuras sobre atmóferas sugerentes.

Los abonos estarán disponibles a 25 euros hasta las 24.00 horas de este miércoles, después, subirán de precio

Ulla es el título del disco con el que Músculo! regresa al certamen lucense. Se trata de un larga duración con el río como concepto en el que la banda refleja sus vivencias desde la infancia. Otros grupos ya anunciados son los compostelanos originariamente lucenses Pastor Eléctrico, los neozelandeses Na Noise, los gallegos Copa Turbo, los madrileños Depresión Sonora, los japoneses Neatbeat, los vigueses Dalsi y los londinenses The Shadracks.

