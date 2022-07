Bieito Romero: "Meu irmán dicíame: 'Pero que escoitas aí?'; el era roqueiro, eu de folk"

LUAR NA LUBRE non precisa presentación: 36 anos sobre escenarios, 2.000 concertos, 19 discos e xiras en 40 países. As súas cancións forman parte da banda sonora da vida de moita xente e o seu líder, Bieito Romero, confirma que aínda queda moita corda para a banda folk máis internacional de Galicia.

É un dos decanos da música galega xunto a Rodrigo Romaní de Milladoiro. Hai rivalidade?

(Risas) Para nada! Levámonos fantástico, coma co resto de grupos. É importante apoiarnos e defendernos uns aos outros porque se non o facemos nós ninguén o vai facer.

Luar na Lubre pecha o Festival de Ortigueira. Cantas veces asistiu como espectador e como artista?

É a cuarta vez que actuamos en Ortigueira e eu fun de público outras oito, co privilexio de vivir as primeras edicións. Este ano é tamén especial porque foi adiado dous anos pola pandemia. Nós ofreceremos un repertorio en clave de festa cos temas clásicos e novos.

Soarán cancións do seu último traballo, ‘Vieiras e vieiros, historias de peregrinos’, no que poñen banda sonora ao Camiño. Foi difícil isto?

Elaboramos unha das bandas do Camiño desde unha particular perspectiva: un disco dedicado aos peregrinos. Como hai moitos itinerarios decidimos facer un traballo conceptual baseándonos en quen os unifican —os camiñantes— e nas lendas e historias que xorden en torno a estas rutas.

A que soa Luar na Lubre neste CD?

Luar na Lubre soa sempre a Luar na Lubre (risas), pero neste caso buscamos as sonoridades dos distintos vieiros (rutas) que están ligados á música medieval, á lírica... En cada traballo queremos imprimirlle os sons propios do concepto ao que nos referimos.

Colaboran con Miguel Ríos cantando en galego. Que tal se lle deu o idioma a un granadino?

Estupendamente. É un icono da música ao que admiramos moito. Coincidín un día en Madrid con el, propúxenllo e aceptou encantado. Cantou en galego coma un máis e quedou estupendo o tema.

Fixo o Camiño nalgunha ocasión?

Fixen a ruta completa en coche en varias ocasións, pero andando nunca (risas). Debo de dicir que non é tarde e estoume plantexando facer algún tramo por curiosidade e para saber o que se sinte.

É o 19º disco, haberá un 20º?

Por suposto, está garantido porque é un número especial. A partir de aí non sei o que pasará porque estamos nun momento complicado para a música. Os cedés están desaparecendo. Nós empezamos sacando vinilos e toca ver agora en que formato continuamos. Por desgraza, a música perdeu o valor que tiña. Antes regalábanche un LP e adorábalo un mes, agora nin se contempla agasallar cun CD.

Levan 36 anos sobre os escenarios. As fontes de inspiración de onde veñen despois de tanto tempo?

Vivimos nun país, Galicia, que ten tanta riqueza en todos os aspectos que é imposible que se esgoten as ideas. Simplemente hai que estar ao tanto do que somos e entender a nosa riqueza. A música tradicional chegou viva ata os nosos días, algo que en poucos sitios acontece e aínda hai moitos transmisores desa tradición oral. Temos as Cantigas de Santa María, as de Amor, as de Amigo, unha lírica brutal, lendas, historias, tradicións… Temos para facer discos ata fartar.

Luar na Lubre leva a cultura galega por infinidade de países. Cal recorda con especial agarimo?

Estivemos en 40 países e sempre fomos moi queridos. Aos comezos cando iamos a lugares tan diversos coma República Checa, Holanda, Cabo Verde… preguntabámonos se a nosa música gustaría, e o certo é que si. En Bos Aires é alucinante o que nos queren; en Holanda enchemos teatros; recordo tamén con especial agarimo aquel concerto en Santa Cristina con Mike Oldfield e The Corrs no 1999 diante de 150.000 persoas; a primeira vez que estivemos en Arxentina cando estaban co corralito no 2001 co público chorando; e un dos inolvidables foi tocar nas ruínas de Xerusalén nun recinto ateigado de xente que coñecía a nosa música en Palestina, alucinante!

Con tantos galardóns e recoñecementos, como concibe o éxito?

Eu nunca contemplei ese termo. Procurei manter os pés na terra e manterme á marxe do que implica ser popular. É certo que o que fixemos foi un logro, conseguimos triunfar aquí e fóra levando a nosa cultura polo mundo e situando a Galicia no mapa e iso é o éxito máis grande para nós.

Hoxe están emerxendo novas voces como Tanxugueiras, Baiuca... Está de moda a música galega?

Estamos vivindo un tempo marabilloso na música galega que é paradóxico, porque temos o mellor momento en canto a propostas e a gran calidade, pero vivimos unha época complexa na que é difícil subsistir da música e ata tocar na propia terra. Non hai unha estrutura que sosteña todo isto que se está xerando, polo que bandas como as nosas xa asentadas tiraremos cara adiante, e as emerxentes farano como boamente poidan. É preciso crear os mimbres para que todo isto teña un soporte.

A paixón polo folk venlle de neno?

Desde moi novo escoitaba música de gaiteiros e folk e ata meu irmán maior, que era moi roqueiro, me dicía: ‘Pero ti que escoitas aí?’ Impresionáronme moito Emilio Cao, Fuxan os Ventos, Alan Stivell... E dixen: ‘Eu quero facer isto’. E foi cando empecei a aprender gaita de xeito autodidacta e a crear os primeiros grupos. Naquel tempo non se valoraba esta música e a xente dicíame: ‘Pero a onde vas coa gaita e cantando en galego?’ Pois mira a onde cheguei, levo 36 anos.

Colgará a gaita Bieito Romero?

Xamais, ata que o corpo aguante e poida subir aos escenarios.