Metallica reedita su Black Album con colaboraciones de Juanes o Miley Cyrus

Metallica celebra este año el trigésimo aniversario de su Black Album y lo hará con una reedición de este emblemático disco en la que participarán más de cincuenta artistas internacionales y cuyos beneficios de venta irán destinados a causas benéficas, informa la banda californiana en su web.

Artistas de diferentes estilos como Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode) formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán grandes clásicos de esta legendaria banda de metal como Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven, en esta reedición remasterizada que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

Además, se publicará en todas las versiones posibles, con una deluxe box que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un picture disc (disco ilustrado) de Sad But True, el EP (versión extendida) de Live at Wembley, un doble LP del Live in Moscow, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.

También habrá otros objetos como pases de gira, púas de guitarra, una carpeta con las letras, tres litografías y un "lanyard" (cinta colgante) conmemorativo.

Todos los beneficios de venta y descargas irán destinados a la fundación All Within My Hands, de la propia banda estadounidense, y a otras más de cincuenta organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados en este álbum.

The Black Album fue el quinto disco de estudio de Metallica publicado en 1991 y que ha llegado a convertirse en el trabajo de metal más vendido de la historia con más de 22 millones de copias certificadas en todo el mundo.