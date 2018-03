Os Mestre Mateo entréganse este sábado co thriller 'Dhogs' como favorito

O thriller en galego Dhogs para como favorito nos XVI Premios Mestre Mateo, que se entregan este sábado, ao acaparar un total de 17 nomeamentos en 14 categorías, entre elas a mellor longametraxe, a mellor interpretación protagonista, para Iván Marcos e Melania Cruz, e a mellores actores de repartición, para María Costas, Antonio Durán Morris, Carlos Blanco e Miguel de Lira.

Dhogs foi finalista ao premio á mellor película no Festival de Rizoma, que celebrado en Madrid, combina cinema, arte e música. A ópera prima do meirego Andrés Goteira tamén gañou o premio a mellor película da quinta edición do festival de cinema fantástico Nocturna Madrid, alzouse co galardón na categoría de Mellor Longametraxe na vixésimo segunda edición do Festival de Cinema de Split e competiu no pasado Festival de Sitges.

Dhogs é unha coprodución de Gaitafilms e PixelFilms e foi filmada en varias localidades de Galicia como A Coruña, Viveiro e As Pontes, así como no deserto de Tabernas (Almería). Conta a historia dun taxista que circula de noite polas rúas dunha gran cidade, mentres que se produce un encontro casual entre un home de negocios e unha muller, o que conduce a unha aventura e a un crime.

A longametraxe compite tamén polo mellor guión, dirección e montaxe para Andrés Goteira, que comparte esta última categoría con Juan Galiñares. Ademais, Lucía Catoira, Noelia Vilaboa e Germán Díaz disputaranse os premios á dirección fotográfica, á dirección artística e á mellor música orixinal, respectivamente.

A cerimonia de entrega de premios celebrarase este sábado 3 de marzo no Palacio da Ópera da Coruña e estará conducida pola actriz Iolanda Muíños.

OS MELLOR SITUADOS PARA SER PREMIADOS. En número de nomeamentos, seguen a Dhogs a adaptación da novela de Manuel Jabois A estación violenta, en oito categorías; a serie O final do camiño e a película Os fillos do sol, en sete cada unha; a serie Serramoura, en seis; e as películas Juana de Vega, vizcondesa do arado e Trinta lumes, en cinco categorías cada unha.

Na área de mellor longametraxe, están nominadas A estación violenta, Os fillos do sol e Trinta lumes, ademais da xa mencionada Dhogs.

MELLOR INTERPRETACIÓN. Xunto á xa mencionada Melania Cruz por Dhogs, compiten pola mellor interpretación feminina as actrices Nerea Barros, por A estación Violenta; Sabela Arán, por Viradeira; e Sonia Castelo, protagonista de Juana de Vega, vizcondesa do arado.

O compañeiro desta última, Iván Marcos, está nominado ao mellor actor protagonista, xunto a Alberto Rolán, por A estación violenta; Federico Pérez, por Era visto!; e Javier Rey, por O final do camiño.

TELEVISIÓN. En canto a televisión, as series nominadas, todas elas emitidas na Televisión de Galicia, son Era Visto!, O final do camiño, Serramoura e Vidago Palace —esta última producida en colaboración coa cadea pública lusa Rádio e Televisão de Portugal (RTP)—.

Os presentadores de televisión María Solar, de A revista fin de semana; Nieves Rodríguez, de Vaia troula; Rodrigo Vázquez, de Ti verás; e Roberto Vilar, de Land Rober Tunai Show, disputaranse o galardón ao mellor comunicador de televisión.

Este último programa está nominado ao mellor da televisión galega xunto a ADN galego, Que casas! e A revista fin de semana.

UNHA GALA "MOI REIVINDICATIVA". O presidente da Academia Galega do Audiovisual, Carlos Ares, xa avanzara que a gala de entrega dos premios será "divertida" e "moi reivindicativa". "Estamos para acompañar á xente nas súas reivindicacións lóxicas e xustas", dixera o día que se coñeceron os nominados.

Respecto diso, destacou que, entre as catro nominacións á mellor longametraxe, dúas delas recaeron sobre películas dirixidas por mulleres —Trinta Lumes, de Diana Toucedo, e A estación violenta, de Anxos Fazáns— e outras dúas por homes.

Para o presidente da Academia Galega do Audiovisual, isto é "motivo para congratularse". "Oxalá outros anos non teñamos que facer estas contas e que haxa catro mulleres nominadas o vexamos en grao sumo normal", sentenciou.