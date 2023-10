"El mesón Amistade de Chantada era mi segunda casa de pequeño"

El rostro de Javier Varela es ya un habitual en la pequeña pantalla tras aparecer en series como Amar es para siempre, O sabor das margaridas o Fariña. Ahora da vida a Álvaro Peteira en Memento Mori, una serie basada en la obra de César Pérez Gellida que llega el 27 a Amazon un asesino en serie (Yon González) suelto por Valladolid y un macabro crimen por resolver es el argumento de Memento Mori, thriller en el que el chantadino Javier Varela pone su toque de humor a la gallega.

Memento Mori se rodó en Valladolid, ciudad en la que vive. ¿Estar cerca de casa facilita las cosas?

¡Claro! Tengo niños pequeños y que papá esté en casa les da mucha felicidad. Yo siempre tuve muy claro que no quería perderme a mis hijos por el trabajo. He renunciado a algún proyecto por ello. Poder trabajar al lado de casa perfecto: después de diez horas rodando, abres la puerta y tus pequeños quieren jugar contigo. Tú nunca estás cansado para ellos.

En As bestas es el cabo Xosé, en Fariña el guardia civil Aldán... En esta serie vuelve a ser policía. ¿Le gusta el papel de agente de la autoridad?

(Risas) ¡No había hecho yo esta reflexión! Pues ha sido circunstancial, en los últimos proyectos de éxito me he metido en el papel de agente de la autoridad, pero como dice mi buen amigo Luis Zahera: 'Lo importante es trabajar'. Da igual si eres policía u otra cosa.

¿Cómo es Álvaro Peteira?

Es un personaje gallego, un agente que aunque tiene aspecto físico macarra, con tupé y patillas que recuerdan a Elvis Presley, es un tío muy bueno pero liante. Peteira aporta dosis de humor que vienen muy bien en una serie tan dura como esta que arranca con un crimen en el que a la víctima le han arrancado los párpados.

¿Tira de retranca gallega?

Sí, intenté darle ese toque. Como buen gallego es algo innato.

¿Cómo surgió este papel?

Estaba de vacaciones en Cádiz con mi familia y me llamó mi representante Patricia y me dijo: 'Javier ¿estás sentado? Siéntate'. Y me contó el proyecto de 4 meses al lado de casa. Fue emocionante.

Memento Mori está basada en una novela de César Pérez Gellida de 2013. Ahora, una década más tarde, da el salto a la gran pantalla. ¿Cómo está viviendo este esperado estreno en Amazon Prime Video?

Estamos a tope con la presentación. El martes estaremos en el Festival Seminci de Valladolid donde se preestrenarán dos capítulos y estamos entusiasmados Valladolid es un personaje más en esta serie. Al día siguiente iremos a la Gran Vía de Madrid. ¿Y sabes que pasa? Que estos días estoy inmerso en mi vestuario porque confieso que desde que soy padre mi armario está lleno de chándales y no tengo nada apropiado para este tipo de eventos (risas). También tengo nervios, intento encararlo con actitud positiva. Es un thriller muy rodado y muy bien tratado.

¿Adaptar una obra a la ficción da más peso a la serie o requiere una mayor responsabilidad?

Un poco de todo. Tiene el punto a favor de que la novela ha sido muy leída y genera expectación. Responsabilidad también implica, pero en ese sentido estoy tranquilo porque he hablado mucho con César Pérez Gellida y está muy satisfecho del resultado. Él ha estado muy pendiente del proceso de producción, porque al final es su obra, y está contento con lo que hemos hecho.

Ha sido además presentador de programas en la Televisión de Galicia como Polo chan o Máis galego. ¿Qué le aporta conducir un programa?

Esta faceta nunca ha sido algo que he buscado, me lo ofrecieron y acepté encantado. Creo que un actor debe de ser versátil y puede hacer de todo. A veces toca presentar, actuar, hacer monólogos... Al final lo importante en este oficio es trabajar y mantenerse, que no es nada fácil en este mundo.

¿Y la pasión por la interpretación de dónde le viene?

Siempre lo tuve muy claro desde que era joven, por eso me animé a estudiar interpretación en Santiago en la escuela Espazo Aberto. Con 22 años me fui a Madrid a la aventura y he sido muy afortunado. He tenido la suerte de meterme en el mundillo e ir encadenando trabajos. Llevo ya 20 años.

¿Fueron duros esos inicios en Madrid?

¡Uf, claro! Me fui muy joven y a veces me surgían las dudas de si había hecho bien dejando mi querida Chantada para probar suerte. Me vi con una maleta en Lavapiés, viviendo en casa de unos amigos que me dieron cama mientras encontraba un piso compartido. Fue toda una experiencia vital. Viéndolo con perspectiva me alegro mucho de haber ido, Madrid te abre muchas puertas y le tengo mucho cariño.

Nació en Chantada, ¿qué recuerdos tiene de la infancia?

Muchísimos. Recuerdo cuando era niño que mis padres tenían el Mesón Amistade y ese bar era el centro social donde iban los vecinos a contar sus penas y alegrías. Era mi segunda casa: hacía los deberes, comía allí... Solo echaba de menos la intimidad de comer con mis padres a solos, lo hacíamos el sábado y era muy feliz. Mis amigos me decían: ‘Siempre comes a la carta’. Eso también era verdad (risas). Ahora hay un local nuevo en su sitio y no me he atrevido a entrar. Me encanta ver lo bien que lo trabajan las chicas que lo tienen ahora, pero en ese local hay mucho de sentimental, los recuerdos de toda una vida...

¿Suele venir mucho a su tierra?

Cada vez que puedo me escapo porque aquí tengo a lo más importante de mi vida que es mi gente: mamá Isabel y papá Ramón y mis hermanos Roberto y Jose. Me dijo un día un profesor: ‘Me alegro mucho de tus éxitos, pero te vas a dar cuenta de que con el tiempo lo más importante que te va a quedar son las personas’. Y así es, Chantada es mi vida, mi familia y mis amigos de toda la vida.

¿Siente morriña?

Mucha, me siento chantadino al 100% aunque viva en Valladolid.