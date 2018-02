Méndez Ferrín recibe o Premio Laxeiro este sábado

O Padroado da Fundación Laxeiro, na súa reunión anual celebrada o pasado 20 de decembro, acordou por unanimidade outorgar o Premio Laxeiro 2018 ao escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, en recoñecemento a "toda unha vida dedicada á literatura galega", e celebrará a súa tradicional comida de entrega do galardón o próximo 24 de febreiro.



O alcalde de Vigo, Abel Caballero, expresou este xoves a súa satisfacción polo premio a Méndez Ferrín, ao que cualificou como un "personaxe fundamental no ámbito cultural e político de Galicia".



Ferrín sumar, con este galardón, á selecta lista de persoas que foron recoñecidas co Premio Laxeiro: Francisco Fernández del Riego, Xaime Illa Couto, Carlos Oroza, Amancio Prada, María do Carme Kruckenberg, Silverio Rivas, entre outros.



Méndez Ferrín (Ourense, 1938) pasou a súa infancia e parte da súa mocidade entre a cidade das Burgas e Vilanova dous Infantes, en Celanova, até instalarse na que será a súa residencia definitiva, Vigo, a mediados da década dos 50. Cursou estudos de Filoloxía en Santiago de Compostela e Madrid, onde fundou con estudantes e obreiros o grupo Brais Pinto; e deses anos son os seus primeiros libros, 'Voce na néboa' e 'Percival e outras historias'.



Ademais da súa faceta literaria e de investigador, desempeñou o seu labor como profesor no Instituto Santa Irene de Vigo, até a súa xubilación en 2009. Así mesmo, se doctoró na Universidade de Santiago cunha tese que se convertería en manual de referencia ('De Pondal a Novoneyra', 1984) e foi nomeado Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo en 1999.



Membro da Real Academia Galega desde 2000 (e presidente entre 2010 e 2013), poeta, novelista e articulista, a súa achega literaria é indispensable para comprender a configuración da Galicia contemporánea e, no ámbito político, foi un dos fundadores da Unión do Povo Galego (UPG) nos anos 60.