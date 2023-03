José Sacristán: "La memoria del amor pone esperanza al dolor"

El Goya de Honor 2022, José Sacristán (Chinchón, 1937), aterriza en el Pazo da Cultura de Narón con la adaptación de una de las grandes novelas de Miguel Delibes, ‘Señora de rojo sobre fondo gris’.

Lleva años girando con esta obra. ¿Qué siente al interpretar el texto de un amigo tan querido?

Más allá de la satisfacción como actor de tener un personaje maravilloso, el valor de rendir homenaje a alguien de quien tuve el privilegio de ser amigo. Es un lujo que celebro cada día, porque, al margen de poder contar una historia tan bella como es ‘Señora de rojo’, tengo la sensación de que esto a Miguel no le disgustaría.

La obra narra el propio dolor de Delibes frente a la enfermedad y la muerte de su mujer. Es un texto muy bello, pero también muy duro. ¿Se ha inspirado en sus pérdidas para construir al personaje?

Cada uno busca sus propios procedimientos. Siempre digo que mi método de trabajo es mitad Stanislavski, mitad La Niña de Los Peines. De todos modos, ya cuando hicimos la adaptación del libro, procuramos acercarnos al espíritu de la novela, es decir, que prevaleciera aquello de que la memoria del amor pone esperanza al dolor: mientras somos recordados, no desaparecemos del todo. Por ahí va la cosa, en eso me apoyo.

Delibes daba mucha importancia a la infancia. Escribiera lo que escribiera, la ingenuidad de la niñez estaba ahí. ¿Cómo fue la suya?

Guardo un recuerdo mezclado de mi infancia, porque nací en la guerra y crecí en la posguerra, con mi padre en la cárcel. Por tanto, hay recuerdos dolorosos, incómodos y jodidos, pero también atesoro la ternura y el amor de la gente que tenía alrededor... Aunque, sobre todo, lo que rescato de mi infancia es la suerte que tuve de sufrir una especie de iluminación: al ver mi primera película en el cine de mi pueblo, decidí que iba a dedicarme a esto. Eso me acompañó y me sigue acompañando; sigo echando mano del crío que fui cada vez que me pongo delante de una cámara o cuando salgo a un escenario.

Supongo que fue una fortuna que a una edad tan temprana le llegara la revelación de lo que quería ser, porque es eso lo que dota de sentido la existencia, ¿verdad?

Es una suerte enorme, no te quepa ninguna duda. También es verdad que en la España de aquel tiempo, y más de donde yo venía, el camino no era fácil. No obstante, tener conciencia de que mi propósito era complejo me hace ahora, después de setenta años de trabajo, sentirme contento y agradecido.

Como dice, su niñez y su juventud no fueron fáciles, en gran parte por situaciones derivadas de la dictadura. ¿Cómo logró reconciliarse con esa parte de España que apoyó el franquismo o que era nostálgica de él cuando este acabó?

No, no; yo con esa parte de España no me reconcilio, en absoluto. Al contrario, siempre me van a tener de frente. No obstante, tampoco me olvido de que las primeras personas que confiaron en mí a la hora de darme trabajo eran gente próxima al régimen de Franco, y conmigo se portaron estupendamente y yo les guardo un respeto total y absoluto. Lo que sí me duele es que, pasados tantos años y demostrado el atropello que fue el régimen, haya tanta gente todavía que sienta nostalgia de ello.

¿Cómo se siente ahora, cuando ve las barbaridades que suceden en el Congreso?

Los políticos no vienen de naves espaciales, nos representan. Así que, seguramente, ese comportamiento que a nosotros nos parece deleznable es el que le gusta a un amplio sector de la población: sus votantes. Hay una insolencia y una grosería que aplauden muchos más españoles y españolas de los que fueran deseables. Lo que hay que hacer es no jalear estos comportamientos miserables.

¿Cree que antes había una mayor conciencia política y social?

No lo creo. Hubo un tiempo, en la Transición, donde la prudencia y el sentido común trataron de encauzar, con todos sus errores, el camino a la libertad, y eso es algo que celebro mucho. Sin embargo, el 23-F o el Rey emérito son ejemplos de que siempre hemos ido tropezando y levantándonos.

Usted suele decir que no estamos peor que antes.

Y no lo estamos. Esto que piensan algunos de que volvemos al 36 y demás, no es cierto. No podemos compararnos ni de lejos con cómo estábamos antes. Ni de lejos.

Aunque el pasado fue duro, usted no se olvida de dónde viene. Con frecuencia habla de personajes de su pueblo, como el Tío Tomás, y de sus enseñanzas. ¿Es fundamental recordar de dónde venimos?

¡Pero claro! Eso es algo que me ayuda cada día: saber de dónde y de quién vengo. Otra cosa es contemplar el pasado de forma bobalicona, eso no. Yo formo parte de los optimistas melancólicos, como los llama García Montero. Pienso que la guerra la vamos a perder, porque vamos a morir rodeados de hijos de puta, de ladrones... Pero hay que librar cada día la batalla de la dignidad con alegría.

Su entusiasmo por la vida suena casi adolescente.

Tanto como adolescente, no, porque sería tonto de baba, pero no quiero que nadie me inhabilite para la ilusión, para la capacidad de sorpresa. Echo mano del crío que fui para sentirme vivo.

No obstante, tiene 85 años. ¿Piensa mucho en la muerte?

Mucho, no. Es de idiotas pensar todo el rato en ella, pero tampoco ignorarla. Voy mitad y mitad.

Y ahora, con la sabiduría que dan los años, ¿qué piensa que es lo más importante en la vida?

¡La vida! La vida en sí, ni más ni menos. Estar vivo con una calidad, no como un vegetal.

¿Qué le queda por hacer?

No tengo fijación por ninguna historia ni por ningún personaje, estoy abierto a lo que surja.

¿Y en lo personal?

Tener la curiosidad de vivir cada día, de conocer, de pasarlo bien.

¿Algún nuevo proyecto de cara al futuro más inmediato?

Estoy en conversaciones con Juan Mayorga para hacer algo en La Abadía a principios de 2024, pero no puedo decir nada más.