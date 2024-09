Melania Cruz: "A miña nai foi quen me trasladou o seu amor polo cine"

Melania Cruz xa pertenece, desde este venres, ao Paseo do Cine de Lugo, ubicado no Parque de Frigsa. A actriz lucense conta xa cunha placa onde tamén hai outros lucenses como Luis Tosar ou os irmáns Jorge e Pepe Coira, entre outros moitos. Para ela, esta homenaxe da Semana de Cine de Lugo ten un sabor especial: por estar na casa e por compartir espazo con outras persoas do mundo do escenario a quen tamén admira.

"Estou moi ilusionada por esta homenaxe da Semana do Cine, que me dan aquí, en Lugo, na casa e diante da miña familia. Ademais, é marabilloso compartir espazo, no Paseo do Cine, con persoas que admiro. Así que... que máis se pode pedir!", comenta Melania Cruz.

A actriz lucense recoñece que o seu vencello co cine e coa Semana de Cine, en concreto, veulle por parte de nai. "A conexión veume por aí, miña nai trasladoume o seu amor polo cine e lembro que, de nena, iamos ver as películas da Semana do Cine ao Auditorio pero tamén iamos a os outros cines que había en Lugo: o Paz, o Ronda, o Castelao... Ao principio, ía con ela e despois, xa máis grande, ía eu soa", lembra Melania.

Para a homenaxeada, é fundamental o papel que xogan os festivais como a Semana de Cine de Lugo para que se sigan mantendo as salas fronte á competencia das plataformas audiovisuais.

"É importante que se sigan mantendo os festivais de cine na era das plataformas porque a experiencia colectiva de ver cine nunha sala, de estar rodeada doutras persoas, é moi distinta que velo na casa, na televisión, porque se acaban xerando unhas reflexións e emocións que compartes coa xente que te rodea. E cada vez hai menos espazos comunitarios", afirma Melania Cruz.

Esta actriz recibiu cunha grande emoción a homenaxe, que se suma á concesión, o ano pasado, do premio Lucense do Ano polo grupo El Progreso e tamén á oportunidade que tivo de ser a oferente a Rosalía de Castro o pasado Domingo das Mozas.

"Foi outro acto que me fixo moita ilusión porque Rosalía foi o meu referente desde a adolescencia", manifesta. Valorou tamén positivamente que en Lugo "se teñan en conta as traxectorias da xente que traballamos no cine e que somos de aquí para este tipo de homenaxes" e engadiu que lle fixo tanta ilusión como se se tratase do Paseo das Estrelas de Hollywood.

"Nunca pensei nesa posibilidade, de ter unha estrela en Hollywood, porque me sinto moi ben por aquí, facendo cine e teatro en galego. Non me importaría ter unha estrela en Hollywood, desde logo, pero estar aquí en Lugo faime moita ilusión tamén", conta Melania.

Traballos da actriz lucense

A actriz lucense está a rodar, agora mesmo, a longametraxe Tralovento, de Eloy Domínguez Serén e tamén comezará a ensaiar As gardiás, con Teatro de Ningures. Ademais, impartirá, por terceiro ano, clases na escola de teatro Espazo Aberto, de Santiago.

Ademais do descubrimento da placa, que coincidiu con outra concedida de xeito póstumo a Ánxel Fole e que foi descuberta por Claudio Rodríguez Fer —autor do libro Ánxel Fole e o cine—, a homenaxe a Melania Cruz continuou na Deputación coa proxección da curtametraxe de Alfonso Zarauza Pontevedra, hora cero, sobre a peonalización desta cidade e que protagoniza a actriz lucense.

Visita da actriz Noelia Roel

A xornada deste venres da Semana do Cine de Lugo é máis curta en proxeccións que os días anteriores. En total, serán dezaoito películas e curtametraxes as que se poderán ver no Auditorio e no Vello Cárcere.

O acto máis destacado do día será a visita da actriz e cineasta mexicana, con raíces galegas, Noelia Roel, que acudirá á proxección da película 'Vestida de blanco', na que intervén, dentro da sección oficial da Semana do Cine, que terá lugar ás dez da noite, no Auditorio.

Programa deste sábado

Infantil

12.00. ▶ 'Una aventura gigante', de Eduardo Schuldt. Auditorio.

O mellor do ano

17.30. ▶ 'Sala de profesores', de Ilker Catak. Auditorio.

20.00. ▶ 'Mamacruz', de Patricia Ortega. Auditorio Gustavo Freire.

Sección oficial

22.00. ▶ 'Vestida de blanco', México 2023. Asistirá a actriz Noelia Roel. Auditorio.

Curtametraxes

22.00. ▶ 'Poscoito (Psicoterapia)', de Héctor Rodríguez e con Melania Cruz. Auditorio.

As curtas tamén son cine

17.30. ▶ 'Porcelanas' (Arxentina), 'Rutina' (España), 'Salva' (España), 'La casquette' (Bélxica), 'Ana Morphose' (Portugal), 'Lava', 'Wan' e 'El libro de Mario' (España). Todas estas curtas proxectaranse no Vello Cárcere.

Cine galego (curtametraxes)

20.00. ▶ 'Antes de que se poña o sol', de Nani Matos; 'El camino', de Miguel Á. López; 'Covas de Valdeorras', de Cristina de la Torre; 'Ningún deus', de Miriam Opazo, e 'Último día na terra', de Mario Pereira Goiriz).