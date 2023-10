"Media alma y mi infancia están escritas en los montes de Mosteiro, oyendo gallego"

El error que llevó a dos bebés riojanas a acabar en familias intercambiadas pocos días después de nacer, en 2002, fue la mecha que prendió Las hijas de la criada, la novela que le valió a la periodista y escritora con raíces lucenses Sonsoles Ónega el premio Planeta 2023.

Poco después de recogerlo pudo hablar con su padre, el periodista oriundo de Pol Fernando Ónega, que pese a estar "muy contento" por el galardón —dotado con un millón de euros y la garantía de que será un éxito de ventas a partir del 8 de noviembre, cuando saldrá con una tirada de 210.000 ejemplares—, le reconoció a su hija que "no se lo esperaba".

De Madrid en el DNI, pero ¿se considera más gallega o más madrileña?

Yo me considero muy gallega, aunque no lo sea, porque por medio cuerpo discurre sangre gallega. Mi familia por parte de padre es lucense, de Mosteiro, y media alma y mi infancia, que creo que es la que te condiciona, se ha escrito en Galicia, en los montes de Mosteiro, escuchando a mi familia hablar gallego, de toda esa magia que tiene Galicia, así que en un 90% soy gallega. A veces me siento como una gallega más, me gusta leer la prensa de allí para ver qué pasa. Hay alguna querencia, probablemente irracional, pero apuntalada en mis orígenes que me lleva a Galicia.

¿Esos orígenes lucenses le permitieron dar forma al universo de Las hijas de la criada, pese a que está ambientada en la costa y asentada en la industria conservera?

Yo creo que sí. Al final me he pasado media vida, o la vida entera, oyendo leyendas y fábulas que ocurrían en las aldeas lucenses y eso, de alguna manera, está ahí. Yo siempre digo que el realismo mágico será de Gabriel García Márquez, pero en Galicia hay un realismo mágico que encima es verdad. Tiene esa magia en su paisaje, que es del todo inspirador. Y hay de todo eso en la novela.

Las hijas de la criada está protagonizada por mujeres, ¿qué podemos aprender de la figura de la mujer gallega?

Con la mujer gallega no se ha hecho del todo justicia en la industria del mar por razones que probablemente no podamos entender con nuestra mirada, pero sí con la de entonces. Todo lo juzgamos con nuestra óptica de hoy y nos puede parecer una tremenda injusticia, que lo es, pero creo que hay una asignatura pendiente con la mujer del mar que algún día se reconocerá. Y además me consta que la Asociación Nacional de la Conserva está haciendo grandes esfuerzos por desenterrar mujeres que fueron importantes en las fábricas y que hicieron mucho más que todos los patrones juntos. Cuando estuve por allí, documentándome para esta historia, es lo que me han contado. La mujer siempre estaba, pero nunca tuvo un mando, y eso es lo que me parece una injusticia. La novela no surge por eso, pero según iba avanzando decía para mí "un caso más de estas injusticias". Por eso, si la industria del mar no tuvo su patrona, en esta novela la tiene.

¿Con qué personaje de la novela siente más afinidad?

Es una obra de muchos personajes. Eso es una constante en mis novelas: contar con secundarios muy potentes y que no solo lo sean los principales. Yo estoy enamorada de doña Inés y de su hija, Clara, que no es su hija en la novela, pero en realidad sí lo es. Doña Inés da a luz, igual que Renata, la criada, y las niñas se intercambian en la cuna como una venganza poética de la criada contra el señor.

¿En cuál de ellas ha volcado más su propia personalidad?

En doña Inés y en su hija Clara quizá haya un poquito de mí. Personajes que se refugian en el trabajo ante las adversidades, muy luchadoras, muy peleonas, sufridoras. Es que el escritor no se puede separar de lo que es ni de quién es. Intentar escondernos detrás de los personajes es ridículo, al final acaba saliendo a flote, y creo que en estas dos sale.

¿Va a transmitirles a las dos jóvenes de Logroño que ha escrito este libro?

Pues no lo había pensado porque fue algo tremendo, que nunca conseguimos contactar con ellas. A mí me parece que tenían un historión. Dos niñas cambiadas; en este caso, por error. Cuando surge esta noticia, que en la tele contamos muy por encima al no haber desarrollo porque las niñas no quisieron hablar con la prensa, por eso el tema murió, a mí me pareció maravilloso para empezar a buscar. Las mejores historias están en los periódicos.

Tiene entre manos una nueva obra. ¿En este caso también hubo alguna historia sacada de los periódicos que la inspiró?

No, pero en lo que estoy trabajando llevo tan solo 70 páginas.

Pero algo ya hay.

Sí, y me gusta lo que hay, pero tampoco sé si llegará a buen puerto. Antes de escribir Las hijas de la criada empecé dos novelas que duermen en el cajón de los justos, porque si empiezas y no te imanta, lo dejas, así que no sé que es lo que va a pasar con esta.

¿Con qué autores se queda a la hora de leer?

Me gustan mucho escritoras que están haciendo ahora un trabajo excelente con un tipo de literatura que yo envidio y admiro profundamente. Sara Mesa me gusta mucho, por ejemplo.

¿Y qué está leyendo?

Estoy leyendo a Carmen Mola, El infierno, y a la vez estoy con El mar, el mar, de Iris Murdoch, una novela maravillosa en la que un dramaturgo y director de teatro decide retirarse a un acantilado de la costa británica.

"En una generación que no lee, nada me gusta más que hallar un escritor con 23 años"

Después de varios libros publicados y tras ganar este prestigioso galardón, ¿qué le diría a las niñas que escriben?

Que no dejen de hacerlo. En esta edición de los Planeta tenemos un finalista con 23 años (Alfonso Goizueta) y nada me puede gustar más que, en una generación que no lee, encontrar a una persona que escribe con 23 años, así que, que sigan escribiendo. De todas formas, si tienes la pulsión de escribir no dejas de hacerlo nunca.

¿Usted tuvo esa pulsión?

Desde niña, y no me preguntes por qué. Mi padre es un gran escritor de periódicos, pero no sé de dónde viene. Y eso que me lo he preguntado un millón de veces. Rosa Montero, en su libro El peligro de estar cuerda, escribe sobre los procesos creativos y las chifladuras de los creadores y no llega a ningún desenlace de por qué, de dónde viene la mente creadora.