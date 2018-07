'Matria', do galego Álvaro Gago, elixida a mellor curta do Festival Ibérico de Cinema

O Premio Onofre á Mellor Curtametraxe no 24º Festival Ibérico de Cinema (FIC), dotado con 3.000 euros, recaeu sobre Matria, a historia de Álvaro Gago que retrata a rutina de Ramona, unha traballadora galega dunha conserveira.

O certame clausurouse a noite deste sábado, 21 de xullo, coa entrega dos Premios Onofre nunha cerimonia celebrada na terraza do teatro López de Ayala de Badaxoz.

Matria, que conseguiu este ano o Gran Premio do Xurado do Festival de Sundance de cinema independente de EE UU e outros galardóns como o da Seminci, narra a vida de Ramona, unha muller sacrificada e abnegada que traballa nunha conserveira cunha xefa tirana. A protagonista vive cun marido co que apenas se comunica, polo que trata de refuxiarse na relación que a une á súa filla e á súa neta.

A obra do galego Álvaro Gago está protagonizada por Francisca Iglesias, á que o xurado do 24º Festival Ibérico de Cinema lle otorgou o Premio AISGE á Mellor Interpretación Feminina.

Francisca é unha muller galega cunha vida moi similar á de Ramona e que sen ser actriz conseguiu xa outros premios noutros festivais (Alcalá e Aguilar de Campoo). O personaxe de Ramona está baseado na coidadora do avó do director, con quen pasou moitos anos.