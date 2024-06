M. Quintanar: "A miña poesía non é de sentimentos, é reflexiva, fai pensar"

Nun mundo onde o tempo pasa axiña e o reloxo non se detén porque vivimos nunha voráxine constante é necesario máis que nunca algo fundamental: pensar. Precisamente para facer reflexionar á sociedade o doutor en Filosofía lucense Miguel Ángel Martínez Quintanar escribiu Episodios con figuras.

" O meu obxectivo é crear algo novo, aportar, sempre intentando espertar o pensamento que é tan necesario hoxe en día", explica este profesor do IES Ánxel Fole que este venres ás 19.00 horas estará na libraría Biblos para presentar o seu primeiro poemario.

O filósofo, cun extenso currículo e varios ensarios publicados, decantouse neste caso polos versos pola súa versatilidade e porque, ao seu modo de ver, filosofía e poesía seguen o mesmo camiño. "A poesía, como a filosofía, ten unha gran potencia creativa e de liberdade do creador e conta cun gran rigor técnico. É unha busca da verdade, que tanto nos gusta aos filósofos, pero con outros medios: coas palabras, o ritmo, a linguaxe e as sonoridades que nos permiten explorar zonas da realidade que ás veces son invisibles", recalca.

A poesía é unha afección que sempre tiven, é como unha especie de pulsión lectora que sigo mantendo aos meus 55 anos"

Precisamente no libro de Martínez Quintanar a filosofía e a poesía converxen a partir dunha serie de figuras estéticas como escritores, músicos, pintores e todo tipo de intelectuais que viven episodios que dan que pensar, de aí o título do libro. "Constrúo unha especie de fabulación creadora que me permite darlle que pensar aos lectores a través dos versos", confesa un filósofo que descubriu a poesía sendo só un mozo. "É unha afección que sempre tiven, como unha especie de pulsión lectora cara a poesía que sigo mantendo aos meus 55 anos", di orgulloso.

Esa paixón poética levou ao lucense a plasmar en papel uns versos que se foron pulindo ao longo dos anos e que deron vida a Episodios con figuras. "Despois de ler e formarme moito neste xénero considerei que chegou o momento de publicar as miñas creacións".

A obra está estruturada en tres partes e ten un estilo que o autor define como "poesía sofisticada e culta pero accesible a todo o mundo". "Non é unha poesía de sentimentos, nin de cores, é reflexiva e fai pensar porque esixe tempo para que o lector poida sacar os seus froitos", conclúe.

Polo momento, o xerme poético de Martínez Quintanar xa está sementado.