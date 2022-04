Martínez Quintanar: "O meu libro é unha novela sobre filosofía política"

Miguel Ángel limpa as frases cando fala, move as mans para dar forma ás ideas. "Eu son profesor de instituto", apunta para resumir un currículo cun premio extraordinario, unha cátedra e docencia na universidade. Dá clases no IES Ánxel Fole e escribe con ese mesmo ánimo de ser "un lector que reflexiona".

Esta tarde vai presentar o seu novo ensaio, Cidadanías. Lecturas e meditacións de filosofía política (Espiral Maior), ás 19.00 horas, na librería Trama de Lugo. Pide un auga fría na cafetería do parque Rosalía sen quitar a zamarra verde de auga. Explica que, na obra, analiza a vixencia do liberalismo e o republicanismo no século XXI; pero limita a conversa a un ámbito teórico, afastado da actualidade palpable das democracias europeas e tamén dos populismos e totalitarismos.

A tese da que parte é que "liberalismo e republicanismo democráticos están desafiuzados" por realidades como "a elitización e a profesionalización da política".

Martínez Quintanar rebate esa posición ao tempo que advirte de que ambas ideoloxías deben incorporar políticas que atendan "ao sufrimento, ao vínculo coa comunidade, o desexo e tamén a veracidade".

"Un goberno democrático debe atenuar o sufrimento" dos dependentes, os nenos, os anciáns ou os desempregados; buscar o benestar entre os membros da sociedade; "arranxar o desexo para producir unha nova sociedade para que os debates poidan ser máis racionais" e promover a veracidade, para o que propón canalizala a través dos periódicos "porque son veraces e o xornalista ten un aval", comenta con tanta entrega antes de marchar que a súa botella de auga fresca queda na mesa.