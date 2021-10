Martín Nebras: "Antes se inventaban canciones para trabajar sin dolor"

El escritor, cuentacuentos y especialista en literatura infantil y juvenil Federico Martín Nebras regresó este sábado a Lugo para exponer sus conocimientos sobre la tradición oral en las primeras etapas de la vida y trasladó la importancia que ésta tiene en la infancia y los primeros años de la juventud para ahuyentar miedos.

En la conferencia que ofreció en la jornada de literatura de tradición oral O medo é libre, organizada por la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) en el salón de actos de la Diputación de Lugo, Martín Nebras desgranó el papel de las nanas y los cuentos desde el embarazo hasta la pubertad. "Las madres y los padres, pero sobre todo las progenitoras, se protegen de los miedos echando mano del lenguaje", dice el escritor, a la vez que añade que "una mujer no pare un niño, sino un infante que no habla, no ve, no escucha".

Sin embargo, añade, "las manos son lo más perfecto del cuerpo, el sentido más extenso, con ellas se escribe, se toca...". En relación a ello, Martín Nebras expone que, de hecho, los pequeños comienzan a recibir sus primeros estímulos a través de las nanas que les cantan sus madres mientras "tocan las orejas, la nariz, la boca, el cuerpo del niño".

Luego, continúa, "se le empiezan a contar cuentos breves cuando se van a dormir cuyo relato va acompañado de cualquier objeto que tenga al lado: un peluche, un osito, donde nuestras manos vuelven a ser únicas", lo que deja paso a las narraciones de "érase una vez". Por tanto, sostiene Martín Nebras, el cuerpo hace de mapa sobre el que exponer la tradición oral que se recibe de la mano de los progenitores.

"Las nanas son canciones de muertos, por sus letras, su melodía y la similitud entre cerrar los ojos al dormir con el momento del fallecimiento"

Así mismo, en la conferencia que pronunció este sábado en Lugo, denominada Días de contar e cantar: poemas para escorrentar o medo, el autor también habló de las técnicas para aprender poemas en las que el cuerpo también es instrumento principal para conseguir memorizar versos.

Como parte de la tradición oral, Federico Martín Nebras también tuvo ocasión de hablar de la música y consideró que "antes se cantaba, y se inventaban canciones, para hacer más liviano el trabajo, para trabajar sin dolor", para luego añadir que "las nanas son canciones de muertos, por sus letras, su melodía y la similitud entre cerrar los ojos al dormir con el momento del fallecimiento", tal y como defendió el experto.

Martín Nebras participó, tras su intervención, en la mesa redonda Onde habitan os monstros, mais... habita a palabra?, con Ana Carreira -titulada en Arte Dramático- y coordinada por Lois Pérez.

Ya por la tarde fue el turno de Lidia Mariño, que habló de los relatos míticos acerca del arcoíris; el escritor y divulgador de mitología popular, Antonio Reigosa; y el maestro de oboe, Benxamín Otero, quien ofreció una sesión práctica de miedos, música, magia y belleza.