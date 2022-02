Marina Heredia: "Rosalía no hace flamenco, pero es una gran aficionada y bebió de él"

La cantaora granadina Marina Heredia da voz hoy a una selección de ‘Canciones españolas antiguas’, de Federico García Lorca, y ‘El corregidor y la molinera’, de Manuel de Falla, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de José Trigueros.

Comenzó a cantar desde bien pequeña y con tan solo 13 años participó en su primera grabación, el álbum de flamenco para niños ‘Malgré la nuit’. ¿Ha sacrificado su infancia por el flamenco?

No la sacrifiqué. Sí que fue distinta, pero no la sacrifiqué. Me gustaba lo que hacía, y empecé a cantar desde muy jovencita porque mi casa era cantaora. Empecé a jugar cantando.

Como se dice mamó desde pequeña el flamenco por su padre, Jaime El Parrón. Viene de una familia dedicada al cante. De pequeña, en sus planes, ¿entraba dedicarse a algo diferente a ser cantaora?

Inconscientemente no. Nunca me paré a pensar que podía dedicarme a otra cosa en la vida que no fuera cantaora. Se fue dando... y hasta el día de hoy, que gracias a Dios vivo de ello. Me siento afortunada de vivir de mi propio hobby.

¿Y cómo cree que será el flamenco del futuro, cuando en la cultura gitana se vaya perdiendo a los mayores que la inculcaron?

Los que somos ahora jóvenes nos haremos mayores (risas). Hay que seguir peleando y luchando para que el flamenco esté respetado. Para que se estudie incluso en las escuelas... en Andalucía, por lo menos, debería ser algo obligatorio. Sobre todo, para mantener la calidad musical.

Entre el flamenco actual y el futuro nace la figura de Rosalía, la artista catalana que se convirtió en icono musical con ‘El mal querer’ y que fue también muy criticada por su "apropiación" del flamenco. ¿Qué opina del fenómeno Rosalía? ¿En qué bando se sitúa?

En ninguno, en el mío solo (risas). No considero que lo que hace Rosalía sea flamenco, pero sí que creo que es una gran aficionada y ha bebido del flamenco. Pero eso no quiere decir que luego lo que haga sea flamenco. También sé lo duro que es la música.

Aquí la actual industria musical juega un papel clave.

La industria es muy dada a poner etiquetas del tipo el nuevo flamenco o el nuevo pop. Esa etiqueta del flamenco vende mucho hoy en día.

¿Por qué?

La palabra flamenco en el extranjero es muy exótica, y eso hace que se confunda mucho al público. Cada uno tenemos nuestros amigos y tenemos claro nuestro camino. Si en algún momento una persona que no sepa nada del flamenco, que nunca lo ha conocido, lo hace a través de este tipo de artistas y decide por él mismo indagar, y descubre el buen flamenco me daré por satisfecha.

¿Qué queda de la vida y la cultura gitana antigua en la actualidad?

En la cultura gitana, las bases son la familia, el respeto, el amor a los niños... yo últimamente echo de menos estos valores.

Explíquese...

Un claro ejemplo de estos valores se puede ver en las residencias de ancianos, muy pocos gitanos mayores los verás en un centro. Recuerdo una vez que el juez de menores de Granada Emilio Calatayud contó que en sus cuarenta y tantos años de carrera había condenado solo a dos menores gitanos por pegarle a sus padres.

Tiene muy incorporado en su registro el cante antiguo y las músicas actuales, ¿considera que es una manera diferente de refrescar el flamenco?

El flamenco está inventado. Ahí no se puede inventar nada, se trata solo de aportar tu personalidad y tu forma de interpretarlo. Ahí es donde se encuentra la modernura de cada autor. Cada intérprete lo hacemos de una forma.

Visita hoy Lugo acompañada de la Orquesta Sinfónica de Galicia para dar un concierto dedicado a la música de Federico García Lorca. ¿Qué le acerca al poeta granadino?

Lorca siempre estuvo muy cerca de los flamencos. Es un autor muy recurrente cuando queremos hacer algo de este tipo. García Lorca tenía una relación muy estrecha con los flamencos... bueno, con el flamenco más bien.

Todo ello bajo la batuta de José Trigueros.

José Trigueros tuvo la idea de orquestar diez de las doce canciones. Son canciones populares que incluso hay un disco que García Lorca graba al piano. Y ahora el maestro Trigueros ha tenido la idea de musicarlas.

El gallego y el flamenco son literalmente el norte y el sur. La noche y el día casi. ¿Cree que el flamenco es capaz de romper fronteras?

Totalmente. La música en general es el idioma universal, pero en particular el flamenco es una música que atrapa desde la primera vez que lo escuchas. De hecho, el flamenco hoy en día está entre la música mejor considerada.

Se ha paseado por medio mundo, actuando en el Carnegie Hall o el Teatro Real. ¿Prefiere la intimidad del cante en lugares pequeños o actuar en grandes auditorios?

Depende un poco del momento del artista, de lo que en ese momento el artista quiera enseñar y disfrutar. Es verdad que hay momentos en los que te apetece cantar por soleá, y eso en un campo de fútbol no se puede hacer. A menos que te apetezca hacer algo más movido con más participación del público.

Desde su punto de vista, ¿cómo percibe el estado del flamenco actual?

A mí me gusta. Sí que es cierto que hay cosas que me gustan más que otras. Pero me gusta lo que veo y sobre todo el compromiso que tienen los artistas jóvenes con el flamenco. Siguen andando en el camino del respeto y de no perder el norte, pero siempre con la personalidad de cada uno.