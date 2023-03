María Yáñez e Nicolás Carreira, talento lucense en Carballo Interplay

O Carballo Interplay homenaxea a toda unha década de talento galego na súa décima edición, que terá lugar os días 29, 30, 31 de este mes e 1 de abril cunha notoria presenza de lucenses, como María Yáñez e Nicolás Carreira. O certame reivindicará a creación de contidos dixitais dende Galicia e en galego, en redes sociais, no eido audiovisual ou en podcast.

O mércores 29 e o xoves 30 contarán con actividades coma a gravación en directo do podcast Petiscos no Derby, co colaborador de El Progreso Nicolás Carreira, e o repaso á historia da internet galega coa xornalista María Yañez.

O festival comezará o mércores 29 coa entrega de premios de Dinoescolas. Despois arricará Dando a turra, un talkshow creado por Belén Puime e Uxía Vázquez, onde persoeiros da mocidade galega conversarán do futuro.

Despois falarán creadores de contido como as tiktokers Totakeki, Meryfos e Sara Seco, e as creadoras do programa Todo Mal. E haberá unha exposición de proxectos de serie web en galego. Os finalistas do certame presentarán os seus proxectos ante un xurado que decidirá que proposta levará 3.000 euros para financiar a súa iniciatiba.

Ese día terá lugar a estrea en exclusiva do proxecto que foi seleccionado o ano pasado, Mentres non chova, unha obra creada por Carla Mojón, Xiana Rei Martiz e Luiza Velizarova. Trata de que un empresario busca instalar unha cúpula xigantesca que protexa toda Galicia da chuvia, para aumentar os seus beneficios.

O talento galego non so estará sobre o escenario, este ano o Carballo Interplay decidiu colaborar con A Cousa, un medio nativo dixital creado en 2021 por xente nova da Xeración Z que estará narrando o festival directamente dende dentro e ensinando a cara B de todo o que ocorre.

Deste xeito, o Carballo Interplay consolídase coma un festival que busca impulsar a creación en Galicia e en galego en todos os ámbitos, convertíndose en punto de encontro de creadores e creadoras do país, con unha década de experiencia e experiencias ás súas costas.

Ao longo dos próximos días, a organización continuará desvelando o resto de la programación, que contén unha Zona Pro dedicada á industria audiovisual, charlas, shows, talleres e espectáculos.