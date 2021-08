María Oruña: "El crimen en mis novelas es una excusa para hablar de otros temas"

María Oruña (Vigo, 1976) ejerció durante diez años como abogada antes de convertirse en una de las reinas de la novela negra. ¿Quién no ha oído hablar del Puerto Escondido? Su saga, ambientada en Cantabria, tierra de sus abuelos paternos, y protagonizada por la teniente Valentina Redondo, ha sido traducida a varios idiomas. La cuarta entrega, Lo que la marea esconde (Destino) llegó en junio a las librerías.

¿Cuando publicó la primera entrega pensó que iba a tener tanto éxito?

La verdad es que no porque lo escribí sin pensar que lo fuera a leer nadie. No hay fórmula para saber si va a ir bien o mal. O si el mercado en ese momento sociocultural en concreto va a aceptar bien una historia o no. Lo que pasa es que fue creciendo todo progresivamente. Y luego ya ves cómo va el asunto.

¿Por qué se refiere a sus lectores como marineros?

Eso es una tontería. Al principio yo no tenía mucha experiencia en redes. Cuando publiqué los primeros libros sí que tenía una pequeña cuenta de Twitter, pero apenas la usaba. Luego ya tuve que abrir Instagram, Facebook... Así pues, como en las redes se navega y como en todos mis libros sale el mar, dije: "Bueno, estos son marineros". Fue una broma que hice un día y al final quedó.

"Yo no considero que escriba novela negra purista, más bien es novela de misterio"

¿Tiene algún referente literario?

Muchos. Quien diga que no, miente. Todos los autores tienen parte de todo lo que han leído. Yo he leído muchísimo. Me gustan el escritor francés Pierre Lemaitre o los españoles Ledicia Costas, Víctor del Árbol y Dolores Redondo. También admiro a novelistas inglesas como Nell Leyshon. El color de la leche me encantó. ¡Hay tantos referentes y de tantas épocas! Yo creo que hay que leer de todo para que luego cada uno descubra su propio estilo.

¿Cuál es la clave para hacer una noir perfecta?

Yo no considero que escriba novela negra purista, más bien es novela de misterio. Se trata de una especie de híbrido en el que se mezcla historia, suspense… Lo fundamental en este tipo de novelas no creo que sea el crimen en sí. Lo importante es utilizarlo como excusa para hablar de otro tema ya que, si no, la historia se queda un poco desnuda. Ya sabes que va a haber un crimen que alguien va a solucionar. Y averiguar cómo se ha hecho es un poco simple para mí.

Cada autor suele contar con un estilo narrativo muy personal. ¿Cómo describiría el suyo?

Mi estilo narrativo, a veces, tiene toques intimistas, reflexivos. También me gusta narrar rápido y generar giros; tengo muchos diálogos… Trato de que haya mucha agilidad en la lectura.

"Para mí es fundamental llenar libretas con documentación antes de ponerme a escribir porque solo así conseguiré que el lector se crea al personaje"

Usted era abogada mercantil y laboral. ¿De dónde sacó los amplios conocimientos en materia forense y policial que se aprecian en sus obras?

No los saqué de mi trabajo, claro. Como abogada nunca llevaba derecho penal. Trabajaba normalmente con bancos y empresas. Mis conocimientos los conseguí leyendo muchos libros relacionados con el tema, revisando bastantes autopsias y, sobre todo, consultando forenses y guardias civiles para comprobar si las tramas que se me ocurrían eran factibles o no.

A esto suma matices arqueológi cos, geológicos, históricos… Probablemente todos estos ingredientes unidos forman el cóctel perfecto para una novela negra de éxito, ¿no cree?

Este cóctel lo que hace es generar un estilo muy propio. En mis libros siempre condenso curiosidades acerca de aspectos que me encantan...Por fortuna coincide que al gran público también le gustan mis pasiones.

Usted, cuando escribe un libro, ¿tiene un esquema claro de lo que quiere o va haciendo cambios a medida que lo escribe?

Hago ambas cosas. Para mí es fundamental llenar libretas con documentación antes de ponerme a escribir porque solo así conseguiré que el lector se crea al personaje; algo que veo necesario para que una novela tenga éxito. Pero luego es inevitable que vayan surgiendo cosas nuevas a lo largo de la escritura que te obliguen a cambiar algún aspecto planeado.

"Siempre me voy a manejar entre el misterio y la historia"

Acaba de sacar la cuarta entrega de 'Los libros del Puerto Escondido'. ¿Sigue la misma línea que las anteriores?

Es cierto que Lo que la marea esconde comparte personajes como Valentina Redondo o Oliver Gordon con las otras novelas. Por ahí la asocias al Puerto Escondido. Pero en realidad lo que aprecias al leerte mi último libro es un misterio totalmente independiente del resto de la saga.

¿Y qué tipo de misterio es ese?

Es un misterio de habitación cerrada en homenaje a Agatha Christie.

¿En qué consiste?

Mi novela, como es habitual, gira en torno a un crimen. En este caso, la víctima es Judith Pombo, la presidenta de un club de tenis en Santander, además de una de las mujeres más poderosas de la ciudad, que es hallada muerta en el interior de un camarote cerrado por dentro. Y tanto la herida que presenta el cadáver como el método para cometer el asesinato parecen inexplicables.

También aborda otros temas.

Aprovecho la excusa del asesinato de Judith para tratar temas que me parecen interesantes como la política, la ambición, el feminismo o el medio ambiente. Pero el principal trasfondo del libro es el dolor; el desconsuelo inmenso que a veces se siente ante lo irreparable, y cómo poder afrontarlo.



¿'Lo que la marea esconde' será la ultima novela del Puerto Escondido?

No, hay Valentina Redondo para rato.

¿Le gustaría experimentar en campos distintos a la novela policiaca?

No lo sé. Es posible que algún día haga una biografía o haga una novela puramente histórica. De todas maneras, mis novelas son bastante diferentes. Por ejemplo, la primera de la serie del Puerto Escondido es más policiaca, tiene mucho toque histórico; la segunda es otro rollo completamente distinto, mucho más técnica a nivel narrativo; la tercera es un homenaje a los años 20, con un estilo narrativo muy diferente… Voy experimentando en cada trabajo, aunque, en efecto, sé que es necesario poner etiquetas. Pero creo que siempre me voy a manejar entre el misterio y la historia.

Gallega de corazón cántabro

De nacimiento es gallega, pero una parte suya también está en Cantabria, de donde es su familia por parte de padre. Como se suele decir, la patria que nunca te traiciona es la infancia; una etapa en la que nuestra protagonista quedó marcada por los paisajes, gastronomía y personas amigables que le acompañaron durante sus vacaciones estivales en Suances, el pueblo de sus abuelos paternos. Un escenario, tan especial, como para ambientar su afamada tetralogía en él.