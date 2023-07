María Mera: "De pequena era das que estaba na primeira fila nas orquestras"

Natural como a vida mesma e sempre cun sorriso nos beizos. María Mera é a mesma diante e detrás das cámaras. A pesar do seu éxito internacional e ata traballar con Almodóvar, a actriz e xornalista segue sendo aquela nena de Boqueixón que desfruta coas pequenas cousas da vida.

Estudou Arte Dramático e Xornalismo. Dúas carreiras difíciles. Era das primeiras da clase no cole?

Si! (risas). Era unha alumna moi aplicada, sacaba sempre sobresaíntes e notables. Encantábame ir a clase e aprender.

Sempre quixo ser actriz?

Para nada! Eu de pequena quería ser de todo: mestra, pediatra... Cando tocou o momento de decidir que estudar non o tiven claro ata o final. Agora moita xente dime: Querías ser de todo e por iso te metiches a actriz.

É a nova presentadora da cuarta tempada de A liga dos cantantes extraordinarios. Como se sinte á fronte deste formato?

Estou feliz porque é un formato que vai moito coa miña forma de ser. Encántame bailar, cantar, as orquestras… Entón encaixei moi ben. É unha gozada presentalo. Fun case sen guión en todos os programas, improvisando, e saíume dun xeito fresco e natural.

As verbenas en Galicia teñen moita tradición. Vostede era das que estaba na primeira fila?

Si! Eu medrei coas orquestras. De pequena era das que estaba na primeira fila, seguindo todos os pasos de baile. A min sempre me encantou bailar. De feito cando presentei Luar era das que me metía detrás dos camerinos e aprendía as coreografías.

E que tal se lle dá cantar?

Gústame moito. Na TVG cantei varias veces en directo. Non estou formada, pero deféndome. Xa adianto que Na liga dos cantantes cantarei e bailarei moito.

O primeiro programa foi un éxito de audiencia. Esperábano?

Sorprendeunos. A acollida foi marabillosa e iso que competiamos con programas como Supervi-vientes. A liga sempre funcionou moi ben no verán, pero este é o primeiro ano no que eu estou á fronte, hai novidades… Sempre hai medo, pero os espectadores recibíronnos cos brazos abertos.

Que segredos pode adiantar?

Nesta etapa os oito concursantes son sempre os mesmos, non coma en edicións pasadas que ían cambiando. Deste xeito a xente vainos coñecendo mellor. Agora tamén contamos con padriños, que son os representantes das catro grandes orquestras galegas (Olympus, Panorama, París de Noia e Los Satélites), que van aconsellar aos seus afillados e ata cantar con eles. Haberá moitas sorpresas...

É unha das caras máis recoñecidas de Galicia. Púxose á fronte de programas tan míticos como Luar ou Bamboleo. Como foi estar cóbado con cóbado con Gayoso e Piñeiro, que son xa historia da TVG?

Para min foi un regalo. Estar ao lado deles deume seguridade. No Luar aprendín moitísimo de Gayoso e estiven moi arroupada porque el leva o temón e iso faino máis sinxelo. No caso de Bamboleo houbo uns programas que, por motivos persoais de Piñeiro, tiven que afrontalos soa. Era unha gran responsabilidade estar no sitio de Piñeiro. Sentín vertixe, foi un reto para min e intentei sempre respectar o seu espazo. Nos dous sitios sentinme moi querida.

Un concurso de Top Model cando tiña 16 anos serviulle de trampolín para a televisión. Como foi isto?

Foi unha das primeiras cousas públicas que fixen. Daquela, aos concursos de Top Model dábaselles moito bombo. Eu presenteime por probar e gañei sen contalo! A raíz diso quedei nunha escola de modelos onde me fixeron un book, tamén estaba empezando co teatro... E todo iso serviume un pouco de trampolín e de base.

Iniciouse en series como Matalobos, e tivo éxitos internacionais como O sabor das margaridas ou Motel Valkirias. Como leva a fama?

(Risas) Son unha rapaza moi humilde! Da fama quédome co cariño que recibo da xente. Estou moi agradecida con todo o mundo que me para pola rúa. Afortunadamente non teño haters, e si que teño moitas persoas que me queren. En moitos programas remato chorando ao ver o calor do público. A xente sínteme como parte da familia ao entrar nas súas casas a través da tele e iso é un regalo.

Traballou con Almodóvar en Julieta! Que impresión levou?

Foi un papel secundario, pero paseino moi ben. Tiven a sorte de que cando rodei estaba el dirixindo e coñecino. A impresión foi fabulosa: un home falador, humilde e tratoume estupendamente.

Hai pouco volveuse viral por unha cámara oculta onde defendía o uso do galego. Agardaba que tivera tanta repercusión?

Para nada! Eu sempre defendo o galego a capa e espada alá onde vou. Na cámara oculta fervíame o sangue. Non daba crido que a día de hoxe unha muller lle esixira a outra falar en castelán en Santiago. É como ese instinto de nai cando ten que defender a súa cría. Tiña que defender o idioma e punto, non pensei máis aló.

Precisamente O sabor das margaridas foi a primeira ficción en galego en Netflix. Orgullosa?

Moito! Esa serie deu a volta ao mundo e ás veces cústame ver todo o que significou, non só para o equipo, senón a nivel do audiovisual galego. Estamos orgullosos de abrir esa porta do idioma.

"Sigo sendo esa nena humilde e positiva de Boqueixón e o meu refuxio é a aldea da Torre"

Como se definiría María Mera detrás das cámaras?

Son a mesma. Considérome unha persoa natural, cercana, familiar e moi sensible. Gústame conectar coa xente. De feito cando estou diante da cámara intento mostrar o que son, sen filtros. Pretendo que a xente vexa verdade, tan necesaria hoxe en día.

Que lle gusta facer no tempo libre?

Son mamá de dúas pequenas e intento ocupalo con elas e coa miña familia. Intento regalarlles o meu tempo, que é o máis valioso.

Que lle falta por facer?

O meu único obxectivo é seguir facendo o que me gusta. Teño a sorte de traballar no que quero e non hai maior regalo. Eu sempre digo que se teño traballo na miña terra e en galego non podo ser máis feliz.

Como era María, esa nena que naceu en Boqueixón?

Miña nai sempre dicía que era unha nena moi positiva. Hai pouco perdín a meu pai e reflexionei: creo que conseguín manter esa esencia, non perdín esa nena que levo dentro. Sigo sendo esa rapaza humilde cos pés na terra. O meu refuxio é a aldea da Torre, a de meus pais, onde me criei. Volver á aldea sempre é como o punto de partida, onde me inculcaron os valores máis bonitos que teño a día de hoxe e sen eles non sería a persoa que son.