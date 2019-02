Os María Casares xa teñen novo trofeo tras a súa 'ruptura' con Sargadelos

A ceramista Paula Pereira, natural de Arcade, é a encargada de deseñar o novo trofeo, que substituirá nesta vixésima terceira edición as tradicionais xerras de Sargadelos.

A xunta directiva anunciou o pasado mes de decembro a súa intención de prescindir das tradicionais figuras co rostro de María Casares asinadas por Sargadelos debido as "decisións empresarias e as declaracións ao respecto da acción sindical" da actual dirección do grupo.

Deste xeito, iníciase unha nova etapa nos Premios María Casares, que neste 2019 celebrarán a súa gala de entrega o vindeiro xoves 21 de febreiro no Teatro Rosalía Castro da Coruña.

Paula Pereira foi a escollida pola Xunta Directiva da AAAG "tras consultar a diversos creadores e meditar sobre as diferentes propostas" que lle chegaron á asociación.