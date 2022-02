Margarita Ledo Andión: "Tiven sorte: houbo sobre min unha orde de caza e captura"

En cada frase da cineasta Margarita Ledo ábrense moitos frentes de batalla, que ela deixa claros. Cunha soa resposta é capaz de levar tres preguntas por diante e ao rematar, ás veces, descúlpase dicindo: "Non me fagas caso, ti pregunta o que tiñas preparado". A súa influencia e obra agora reciben o galardón homenaxe nos Mestre Mateo, pero hai décadas que xa ten a admiración social.

Os premios Mestre Mateo e a súa carreira como cineasta son case xemelgos, naceron ao tempo.

Somos paralelos case, o meu primeiro filme é Santa Liberdade do 2003, ano no que tamén naceron os Mestre Mateo. E agora, tanto os premios como o meu cinema xa suma dúas décadas de vida. Unha coincidencia gozosa, sen dúbida.

Logo de alzarse o ano pasado co galardón a mellor documental con Nación, como recolle agora algo que se debe á súa trascendencia?

Este tipo de recoñecemento ten que ver coa obra pero tamén coa traxectoria, e dalgunha maneira isto o que me leva é a lembrar. Lembrar persoas, influencias, ideas... É todo unha amalgama de ecos que resonan en min.

"Tiven que ir ao exilio moi nova, con 23 anos. Iso pode aniquilarte ou fortalecerte. A min, nin unha cousa nin a outra"

Cre que a vida que levou convértea no que moitos admiran?

Seguramente, pero por razóns que non dependeron de min. Tiven que ir ao exilio moi nova, con 23 anos. Iso pode aniquilarte ou pode fortalecerte. Vin de todo. A min, pola contra, nin unha cousa nin outra. Podería ter pasado que acabase conmigo.

Por que non lle pasou? Era forte?

Tiven sorte. Marchei a un país como era Portugal entón, novo e con moito por facer.

Cruzou o Miño dentro dunha roda, ou é lenda sobre a súa figura?

Iso foi a terceira vez que crucei o río! (ri). As aventuras de atravesar o Miño non as relato porque con- vertiría todo nunha tira cómica. O azar e a improvisación xogaron moito ao meu favor. Digamos que os corpos de vixiancia non podían pensar nos termos nos que nós faciamos. Iso zafoume de moitas cousas, a verdade. Eu tiña sobre min unha orde de caza e captura, era o nome que tiñan.

"En todos os meus filmes sae Castro, especialmente a granxa Tejeda e o manicomio, espazo de exterminio"

O exilio é unha etapa da que moita xente non quere falar. Vostede si. Por que se da isto?

Verás, hai moitas lugares na miña vida que son especiais. Un deles é o Círculo das Artes en Lugo, onde fun a moitos concertos. Recordo a Ánxel Fole carraspeando, botando cinza e fumando na sala. Lugo para min é indescriptible, na miña mocidade interna nas monxas... Pero bueno, que me disperso, o que quero dicir é que hai cidades nas que habitas que son os teus lugares. As miñas son Oporto, lugar de exilio, e Barcelona, lugar de estudo.

Non cae na romantización? Ambas cidades remiten realmente a cousas duras.

Realmente non estou idealizando, foron anos cruciais na formación da persoa que son hoxe en día, anos moi complicados. En Oporto non tiña unha asociación á que achegarme. En Barcelona foi outra cousa, moito máis permeable. Podería contar mil historias. O único problema real que tiven foi con profesores que eran uns fachas (ri). As únicas fronteiras que tiven foron as que levaba dentro da miña cabeza.

Tamén mira moito no seu cinema cara Castro de Rei.

O seu berce. En todos os meus filmes hai rodaxes en Castro, sen ter que ver coa vila. Son lugares que che tocan, nos que sabes moverte e coñeces. Respiras doutro xeito. Teño un par de lugares alí que son iconas para min e a miña obra.

Cales son eses espazos?

A granxa Tejeda, que sae na última escena mismamente de Nación, e o manicomio de Castro. Ese local sanitario, que foi construído por un arquitecto da Deputación parente de meu pai, foi concibido como un lugar de repouso e descanso. Rematou sendo un espazo de morte e exterminio. Eu gravei alí e as persoas que había internas aportaron aos meus filmes. O seu silencio ou como nos miraban son valores.

Vostede adiantouse ao auxe actual do cinema documental. É dicir, conta ficción con imaxes reais.

Realmente o que eu fago é cinema de non ficción, é o nome que ten. Pero nin as Academias nin a industria nin os órganos institucionais recoñecen isto como tal. Como vou narrar o que xa foi? Eu escollo o que sae, non é fiel.

Considera 'Nación' a súa mellor obra fílmica?

Saiu nun momento duro, pero tiña que saír. Chegou nun momento no que había pouso, con salas e público que consumía cine en galego. E logo tamén a crítica, moi a prol. Iso abraioume! Todo contribuiu a que estivese en 18 cidades, en 22 pantallas. Algo excepcional. A proba é que no formulario das subvencións só che piden cinco pantallas.

"As mulleres admiran de min que fago o que penso e digo, o que se supón que é feminismo"

Sabe que é unha figura indispensable para o cinema galego?



Non digo que inflúa directamente, pero fixemos cultura de estudo que logo fixo propicia a creación. Como estudosa do cine céntrome no que se fai en galego, algo terei que ver digo eu (ri). Non reclamo esa influencia para nada, porque no que eu considero que teño algo que ver é na análise do cinema.



Pero a súa trascendencia tamén é no eido feminista. Ve en vostede mesma o que outras cineastas chaman "un referente"?



Son mulleres cineastas dunha xeración posterior á miña, se fosen dos meus tempos terían feito o mesmo ca min. Digo máis, terían feito o mesmo que as mulleres dos meus filmes. Supoño que admiran unha das miñas máximas que é facer o que dis e pensas, o que se supón que é o feminismo, pero difícil de levar a cabo nun patriarcado. Todo queda en declaracións, bah! Nada remata en igualdade. Ser muller é adicarse a isto é duro, considerábase un oficio menor. Pero isto tamén agora.



Como que agora tamén?



Claro, se pensas en Novo Cinema Galego automaticamente pensas en homes. E iso que como movemento ten dous días de existencia, pero non é culpa de ninguén. Non sei o porque deste esquecemento. Vaia, si que o sei. É a discriminación da muller que vén desde a noite dos tempos.