Margarita Ledo Andión inicia en Lugo a rodaxe de 'Prefiro condenarme'

A realizadora chairega e exprofesora da facultade de Xornalismo de Santiago Margarita Ledo Andión deu comezo onte á rodaxe en Lugo do seu novo filme de non ficción, Prefiro condenarme. Producido por Nós, nesta primeira xornada de rodaxe, a directora escolleu varios espazos do Vello Cárcere de Lugo e do Salón de Columnas do Círculo das Artes.

A lucense Melania Cruz, xunto con Iria Piñeiro e Mónica Camaño, forman parte do plantel de actrices deste filme protagonizado por Sagrario, unha mariscadora da ría de Ferrol que vive unha historia de amor no franquismo na que se entrelazan desexo, desobediencia e clasismo nun tempo en que cuestións como o adulterio ou o abandono do fogar eran considerados "delitos específicos das mulleres", afirma a produtora.

A experiencia de Sagrario preséntase a través de lugares —reais e simbólicos— onde determinados acontecementos sucederon, de arquivos persoais e oficiais, e do intercambio entre o corpo da protagonista e os das tres actrices.

Nunha historia na que, segundo palabras da directora, deslízase "a existencia da que se sitúa fóra das regras para permanecer, coma os paxaros, entre o ceo e a terra".

Alén as diferentes localizacións da película en Ferrol ou Santiago, ‘Prefiro condenarme’ gravará escenas tamén en Castro de Rei (lugar de orixe de Margarita Ledo), Monterroso e Santalla de Bóveda nas próximas dúas semanas.

Ademais das actrices e da directora, o resto do equipo da película está formado por: Alberte Branco, na dirección de Fotografía; Olaia Ledo Díaz e Nati Juncal, na produción; Sisco Lariño, no son; Eva Veiga como coguionista canda os performer Mónica de Nut e Antón Lopo e Carme Rodríguez, como compositora da música.

Margarita Ledo é todo un referente do audiovisual en Galicia. Numeraria da Real Academia Galega e Premio Nacional da Cultura Galega e Otero Pedrayo, leva feito un total de seis longametraxes —a última, ‘Nación’, hai catro anos—, unha mediametraxe (‘Apuntamentos para un filme’) e sete curtametraxes.