Manuel Rivas: "Parece que deixamos a utopía para meternos nunha distopía"

O escritor, poeta e ensaísta galego Manuel Rivas quere conservar o seu espírito reivindicativo nos seus libros ao considerar que atravesamos un vendaval "reaccionario" onde "deixa de falarse de utopía para meternos nun réxime de distopía".

Con motivo da súa presenza na Feira do Libro de Ceuta, Manuel Rivas Barrós (A Coruña, 1957) deixou claro que este sentimento o expresou no seu último libro, xa que a literatura "ten os seus propios tempos, porque por unha banda te pelexas coa realidade e ao mesmo tempo estás a crear outra realidade".

Considerado a voz máis sobresaliente da literatura galega contemporánea, referiuse ao seu último libro Contra todo esto (Alfaguara), publicado no mes de abril, para destacar que "parece que ten título de grafiti que vai contra todo pero non o é porque é un espazo rebelde e de resistencia onde as palabras se levantan do chan".

"O libro arrinca expresando vergoña ante o estado de cousas, ante esta situación non só local senón universal de que che están roubando a liña do horizonte e estamos a vivir un tempo de retroceso", afirmou.

"O libro arrinca expresando vergoña ante o estado de cousas, ante esta situación non só local senón universal"

"Sigo aprendendo, o bo que ten o oficio de escribir é que sempre estás a aprender e non serven de nada as medallas á hora de porche a escribir porque volves estar espido, é unha viaxe cara a fóra cada vez que emprendes un libro".

O escritor, algunhas de cuxas obras foron adaptadas ao cinema, recoñeceu que está sempre pensando na súa próxima obra. "Estou a traballar nunha novela, acábolle de dicir adeus a Contra todo esto pero sempre tes a sensación de estar a empezar así como una certa excitación con este último traballo", manifestou.

Na súa opinión, "a xente percibe que estamos a vivir un tempo de retroceso, a ausencia de vergoña que se traduce en corrupción e unha sensación de abaratamento do humano xa que vivimos unha crise democrática en España e a solución é que haxa máis democracia e non menos".

"O meu último libro tamén é unha reivindicación do xornalismo como un activismo da liberdade"

E tamén rompeu unha lanza en favor do xornalismo. "O meu último libro tamén é unha reivindicación do xornalismo como un activismo da liberdade. Parece que a palabra activista asusta ou incomoda pero hai que entender o que é activismo xornalístico que é pór a liberdade no corpo da linguaxe, pór o noso traballo ao servizo da liberdade".

Con moitos recoñecementos na súa traxectoria, entre eles o Premio Nacional de Narrativa 1996, Manuel Rivas valorou que "tes que conseguir que cada libro sexa como unha especie nova pero o escritor está cosido a unha época e, por outra banda, a todos nos gustaría vivir nunha torre de marfil pero de cando en vez vén unha avalancha de merda que tira a torre abaixo".

O autor, nomeado aos Premios Goya 2013 por mellor guión adaptado con Todo es silencio, Manuel Rivas dixo que "a vida é loita e a literatura é importante como memoria pero como unha memoria que mire cara a adiante, é coma un acordo secreto entre xeracións".

Un consello para os que empezan sería "que non teñan medo e traballar coa linguaxe e todos os sentidos limpando a sociedade e quitando a contorna do medo para poder ver o que non está ben visto".

Engadiu que a súa primeira visita a Ceuta supuxo "un descubrimento e a literatura tamén é unha viaxe ao descoñecido, pero para min é unha viaxe literaria".