Manuel Guisande: "Es imposible saber qué regalar a un gallego"

El escritor y humorista Manuel Guisande (Santiago, 1958) tardó mucho tiempo en saber qué podía regalar a su vecina Maruja. Entre ambos formaban casi el 20% de la población que residía en el lugar de Mortoares (Oza dos Ríos):eran dos de los nueve habitantes.

A pesar de la cercanía y del recogimiento demográfico del núcleo, a pesar de que residió en Mortoares durante cinco años, Guisande era incapaz de concretar un objeto que Maruja quisiese poseer. "El gallego no necesita nada, le pregunté si necesitaba un pañuelo y me dijo que ya tenía uno", indica el autor. Al final, gracias a una frase exhalada en un suspiro, logró solucionar el misterio. "Me dijo que otra vecina tenía un pilón muy bonito y le regalé un pilón porque ella no tenía".

Esa historia y otras 49, contadas en forma de relato, forman el segundo volumen de ¿Cómo somos los gallegos? Depende, que presenta este jueves, a las 20.00 horas, en El Corte Inglés de A Coruña.

El también periodista trata de reflejar en ese medio centenar de cuentos el sentido del humor gallego que entiende que solamente se encuentra replegado en el ámbito rural. Lo atribuye "a la globalización, que provoca que todos vistamos igual, todos comamos lo mismo y todos nos riamos de lo mismo".

Para el escritor, la característica fundamental de lo que hace gracia a un gallego es la retranca. Manuel Guisande argumenta que "al gallego no se le entiende, se le interpreta. Si no entiendes a alguien, es gallego; si lo entiendes, es sevillano u oscense".

Cuando se informa a alguien de lo que un tercero quiso expresar se usa la aproximación. "No se dice "este me dijo...", sino "creo que este me quiso decir..."; porque el gallego tiene una mente imaginativa".

"Una vez me encontré a un vecino que tiene una mujer guapa. Le dije: "No te mereces a esa mujer". El contestó: "Tú tampoco"".

La complejidad de la ironía local tiene que ver, en análisis de Guisande, "con el clima". "En Castilla ves un árbol y sabes que es un árbol. En Galicia, con la lluvia y la niebla, ves un árbol y puede ser un árbol, pero también otra cosa".

La reivindicación del campo y del humor gallegos que hace Guisande serán teatralizadas en el acto de presentación de su libro.

"Será unha "romería urbana". Iré vestido de gallego y estaré acompañado de unos gaiteiros; haré unha castañada y lanzaremos unos foguetes. Será un acto surrealista y curioso", explicó.