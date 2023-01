A ensaísta Malores Villanueva presenta hoxe en Vigo Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia (Galaxia), un traballo baseado en 50 horas de conversa co intelectual de Lourenzá a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas e contrastado polos anos de consulta de documentación por conta da autora.

A obra móvense entre os planos político e cultural, respondendo ás dúas caras do biografado, nacido en xaneiro de 1913. "Empeza a facer política en Lourenzá. Vai a Madrid estudar primeiro de Dereito en 1931, asiste á proclamación da Segunda República e di que é cando se fai consciente do que é Galicia. Cando volve á vila fai octavillas para convocar aos veciños para un acto no Concello o día 25 de xullo. Dá un discurso no balcón da casa consistorial, izan a bandeira e contratan uns gaiteiros para que toquen o himno galego", detalla a doutora en filoloxía galega.

O onda sonora do evento chega a Mondoñedo, "desde onde o seu amigo Álvaro Cunqueiro anímao a militar nalgún dos tres partidos que fundara el: o Grupo Galeguista Republicano, a Irmandade Nacionalista e o Partido Arredista Revolucionario".

Fernández del Riego consideraba notorio "ter convencido a Cunqueiro para que escribise en galego", apunta Villanueva, quen abre un plano xeral para concretar que "fixo cousas grandes e pequenas, pero a súa grande obra é a editorial Galaxia". A autora desta nova biografía recoñece que "el diría que a máis importante é a Fundación Penzol; e foi importante, e foi onde estivo ata o final. Galaxia foi a súa grande obra nun inicio e despois desvinculouse, pero a repercusión da editorial é maior".

Francisco Fernández está no núcleo sólido que funda Galaxia en 1950. Malores Villanueva sinala que, ao ano seguinte, dimite dos seus cargo como consecuencia dunha "crise persoal", da que se descoñece o motivo. "Chega a preguntar cómo se vive en Bos Aires, a Tobío, e en Uruguai, a Seoane. Atopábase afogado aquí".

A situación veríase reproducida e agravada corenta anos máis tarde, como consecuencia de que Carlos Casares se fixese coa dirección de Galaxia. A autora desta biografía subliña que "tivo un enfrontamento con Casares, non estaba de acordo co devenir da empresa".

A hostilidade editorial contaxia o plano literario e, polo tanto, persoal. O novo director rexeita dúas obras que levan a súa firma. "Quere publicar O cego de Pumardedón, e acaba facéndoo en Ir Indo, e quere publicar un diccionario de autores, que sae en Edicións do Castro. Séntese ninguneado". A afrenta medra. "Asegura que non contaron con el na celebración dos 50 anos da editorial. Escribiu unha carta en 1991 pedindo a baixa dos seus cargos en Galaxia", indica Malores Villanueva.

A despedida de Del Riego na editora non pode percibirse como o estourido inesperado dun volcán de enemizade. A ensaísta expón que "fóra progresivamente asumindo outras funcións". O intelectual argumentaba que estaba onde era necesario.

No ano 1972 pasa a ser coordenador de Artes Gráficas Galicia, "onde fai de todo" e, sorprendentemente, "cotiza por primeira vez á Seguridade Social". A alegría foi que "o Faro de Vigo vendía as súas máquinas". Álvaro Gil ocupouse de abonar a conta, "como noutras ocasións". Esa responsabilidade permítelle acougar e, tal vez, rememorar as tertulias na imprenta de Ánxel Casal no Santiago que a ditadura non asfixiara intelectualmente aínda cando era estudante de segundo de Dereito e amigo de Luís Seoane.

Poida que, entre as pranchas entintadas, lembrase a octavilla de 1931 e os mitins con Castelao, Bóveda e Otero Pedrayo.