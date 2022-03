Maite Ferreiro: "A Mostra traerá os clásicos á modenidade"

A concelleira de cultura, turismo e promoción da lingua de Lugo, Maite Ferreiro, presentou a XXII Mostra de Teatro Clásico, que este ano aumenta a súa programación ata chegar ás doce obras que pasarán polo auditorio municipal Gustavo Freire e O Vello Cárcere. Comeza este venres ás 20.30 horas con El busclown, unha versión da obra de Quevedo, a cargo de La Escalera de Tijera, e seguirá ata o día 26, coa idea de presentar novas visións das obras eternas.

"É unha mostra actual, unha programación diversa e para todos os públicos", afirmou Maite Ferreiro, que engadiu: "Este ano contaremos cunha Mostra de Teatro Clásico que incluirá diferentes xeitos de afrontar os clásicos e traelos á modernidade".

Maite Ferreiro engadiu: "Continuamos a concentrar a mostra no mes de marzo, facilitando a afluencia do público e a difusión da programación de teatro clásico".

A Mostra de Teatro Clásico do 2022 contará tamén cunha importante aposta polas compañías galegas que no 2020 comezaron a producir obras clásicas. Maite Ferreiro destacou que "este ano chegan obras que contan co apoio do Centro Dramático Galego, como é Arte sen guión, que é unha das novidades ao tratarse dun espectáculo de improvisación".

A área municipal de cultura achega este ano o teatro á rúa e a outros lugares, como O Vello Cárcere, aínda que a programación continuará maioritariamente no auditorio Gustavo Freire.

Alfred Jarry, Shakespeare, Perrault, Quevedo ou Lope de Vega estarán representados nesta nova edición baixo moi diferentes prismas. Dende un Lázaro cantado en base de rap, pasando polo teatro físico e clown de El busclown, as adaptacións transgresoras e modernas e diversas de Shakespeare en Othello e Macbeth ou a improvisación de Arte sen guión.

A área de cultura pon á disposición da veciñanza un bono para 8 representacións cun prezo de 35 euros. As entradas teñen un prezo de 8 euros na zona A e 6 euros na zona B, e contarán con descontos para persoas en paro, menores de 30 anos, pensionistas e actores que forman parte da asociación de intérpretes de Galicia, quedando as entradas en 5 euros para a zona A e 3,75 euros para a zona B.

Fuenteovejuna e Pulgarcito non estarán incluídas nos bonos, e terán un prezo único de 5 euros por entrada.