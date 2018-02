Mafalda, Bala, Ses, Huntza e Habelas Hainas abren este xoves o Candeloria

Chega á súa quinta edición o festival A Candeloria de Lugo, o máis temperán no almanaque galego e dos máis importantes na escena alternativa. A música soará de novo este xoves (desde as 20.00 horas) a carón do Miño, no Pazo de Feiras e Exposicións, nunha xornada na que terán un especial protagonismo as mulleres, coas actuacións de Habelas Hainas, Ses, Mafalda, Bala e Huntza.

Abrirán lume Habelas Hainas, que presentan o disco Livres e loucas e darán a coñecer a súa proposta baseada na gaita, o acordeón e a percusión máis bailables. Subirase de seguido ao escenario a cantautora coruñesa Ses, unha das voces máis importantes da música galega popular da segunda década dos dousmil, que está a ultimar Readmirando a condición, a xira de reedición do seu primeiro traballo discográfico.

Con Bala, as terceiras da noite, demóstrase que o rock pode ser todo o cañeiro con só dúas persoas sobre a tarima e toda a actitude. Dúas que, neste caso, son a luguesa Violeta Mosquera (batería e voces) e a burelá Ánxela Baltar (guitarra e voces). As Bala son unha das grandes esperanzas brancas do rock galego e o seu bo facer ten sido requirido en festivais de gran formato coma o Resurrection de Viveiro.

Ska, reggae, funk e harcore conflúen no reggaecore, a proposta de Mafalda, nove músicos da bisbarra valenciá do Túria asentados nas melodías máis combativas e un dos nomes importantes entre os millennials que seguen os camiños pisados por formacións como la Gran Orquesta Republicana, Skalariak ou Amparanoia no século pasado.

A derradeira das bandas que actuará este xoves no Candeloria será Huntza, chegada desde Bilbao como unha aposta polo baile a forza de trikitixa, música tradicional de Euskal Herria e o rock e o ska máis internacionais. Finalizará a sesión cunha festa postconcerto: a pinchada Candeloria Glitchgirl.

A música continuará durante as xornadas do venres e o sábado con propostas chegadas desde distintos puntos de Europa. Así, este venres será a quenda dos suecos Satanic Surfers, formación na estela de The Misfists que regresou aos escenarios en 2015 logo dun parón de oito anos, ou os ingleses GBH, de Birmingham, pioneiros do hardcore inglés e que este ano cumpren corenta sobre os escenarios coa xira Momentum Tour.

O Candeloria achégalle tamén ao público lugués e dos territorios limítrofes os bosnios Dubioza Kolektiv, que mesturan rap, dub e rock co folclore bosnio. Compartirán cartel este venres a carón de Agoraphopia (Boiro), Crim (Cataluña), Narco (Andalucía) e Skama la Rede (Asturias). A fin de festa será por conta de MáisLume Kolektive.

Xa o sábado, comezarán as actuacións cunha sesión vermú da man de O Leo i Arremecághona e o Puto Coro do Exército Froilanista e os concertos chegarán ás 20.00 con As Punkdeiretas (Redondela), True Mountains (A Coruña/Viveiro), No Fun At All (Suecia), Aphonnic (Vigo), Desakato (Asturias), Non Servium (Madrid) e Russkaja, que desde Austria practican o que denominan como "Russian turbo polka metal".

Os abonos están á venda desde 35 euros e as taquillas abrirán este xoves de 17.30 a 1.00 e mañá e o domingo, de 13.00 a 3.00 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

Amais de música, o Candeloira chega con área de acampada, obradoiros feministas e ecoloxistas, unha feira e oferta de menús veganos e aptos para celíacos no apartado gastronómico.