'Madres paralelas', 'Mediterráneo' y 'El buen patrón', precandidatas a los Oscar

Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, Mediterráneo, de Marcel Barrena y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa son los tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar, la número 94, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz Verónica Echegui presentó la lectura de las tres películas preseleccionadas, acompañada por el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y el notario Federico Gayaralde Niño.

El próximo día 5 de octubre se anunciará el título que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. Las tres películas preseleccionadas no cuentan con estreno comercial todavía.

Los productores de El Deseo (Madres paralelas), Agustín Almodóvar y Esther García, han celebrado esta preselección admitiendo además de las posibilidades de "rascar" algo en los próximos Oscar, aunque "sin creérselo mucho".

"Estamos como terceros o cuartos en las mejores películas de Variety, pero en estas fechas no hago ni caso. Es muy halagador, pero lo ideal en este momento es no creérselo mucho", señaló el hermano del cineasta manchego, quien además calificó de "apabullante el reconocimiento" internacional que está recibiendo el trabajo de Penélope Cruz (copa Volpi en Venecia).

"Esto es otro hito como el de los Oscar y está batiendo récords, pero le espera un trabajo enorme", destacó García. "Penélope y Pedro representan la relación del director y la musa: cuando premian a sus actores, también le están premiando a él y eso cierra el círculo de la satisfacción máxima en el trabajo", señaló.

Los productores desvelaron que Almodóvar está "animadísimo" con el reto que les queda y aseguran "aceptar con orgullo" entrar en la carrera por los Oscar. "Es un enorme esfuerzo físico y económico, porque si quieres realmente tener opciones, entras en una competencia, con cambios de horario... pero es una responsabilidad que siempre aceptamos", añadió Agustín Almodóvar.

El realizador de Hable con ella se ha visto otras siete veces en la misma situación de preselección. "Si finalmente no nos eligieran sería doloroso, pero no tanto para que nos dure mucho tiempo. La Academia no está rendida al cine de Almodóvar, porque ha habido otras veces que estábamos y no hemos salido. Ahora creemos que nuestra película tiene valores y un mensaje que es capaz de calar", apuntó García.

Agustín Almodóvar añadió que la apertura que ha tenido la Academia de Hollywood en los últimos años -"frente a la política de Trump"- da más opciones aún a su cinta. "Es excitante el proceso, porque en esta especie de crepúsculo que está viviendo el cine de salas, la Academia de Hollywood trata que esos otros países que no están en el círculo industrial puedan verse representados. Y en España se hace un cine comprometido con cosas, más allá del cine y entretenimiento", defendió.

En la edición anterior de los Oscar, la representante española elegida fue La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga. Acabó eliminada en la carrera por la estatuilla tras no pasar el corte.