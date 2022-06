VANESA MARTÍN presenta este sábado la reedición de su disco Siete veces sí ante "la mágica Galicia", como así la llama. Con la dulzura y el carisma que siempre le han caracterizado, la artista malagueña se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales.

Estudió Magisterio y Pedagogía en Madrid, pero eligió la música como forma de vida. ¿Cómo fue tomar esa decisión?

Yo venía cantando ya como hobby, aunque cada vez me llamaban de más sitios. Llegó un momento en el que tenía que prepararme las oposiciones y ahí decidí probar suerte en lo que de verdad me apasionaba, que era cantar mis canciones, tocar en directo y hacer una carrera de ella.

Y sus padres, ¿qué decían?

Mi madre, hasta el segundo disco, me decía que me preparase las oposiciones, por si acaso (Ríe). Ya se han dado cuenta de que hay una trayectoria y una seguridad en la música, pero mi madre no lo descartaba.

Ahora echará la vista atrás y flipará con todo lo que ha logrado...

Mi madre se emociona mucho. Recuerdo un concierto de hace poco en Nueva York. Yo iba a la prueba de sonido, y mi madre me dijo: "Te quiero mucho, disfrútalo, quién iba a decir que de aquí del cole, de Málaga, de tu barrio... y de repente ahí, ¡en Nueva York!". Mi madre se emociona mucho, bueno mi familia entera. Somos muy familiares y celebramos mucho los éxitos de toda la familia. Somos disfrutones... seguro que cuando llegue a Málaga tenemos una fiesta tremenda.

La fama es una de las consecuencias del éxito, ¿cómo la lleva?

La verdad que bien. Mi carrera ha sido progresiva y me ha dado tiempo a asimilarlo y encajarlo todo muy bien. La gente, por norma general, el 90% que se te acerca, lo hace con respeto, aunque siempre hay alguien que se sale de lo común, pero bueno, eso forma parte de esta profesión. Pero agradecida de que te paren por la calle porque eso es señal de que estamos haciendo las cosas bien.

¿Y su familia? ¿Alguna vez le han tenido que decir: ‘Oye, se te está subiendo la fama a la cabeza’?

Nunca. Yo valoro cada detalle, cada mérito, cada meta... mis padres me han educado muy bien.

¿Cómo se lleva con las redes sociales? ¿Muchos haters?

Tengo, pero no me dan mucha caña (Ríe). Para que algo sea sano, realmente tiene que haber de todo. Me parece que es una postura muy cobarde cuando se esconden ahí soltando una barbaridad, pero realmente no me afecta. Cuando me caliento, le contesto y me quedo tan tranquila. Mi abuela dice que no somos croquetas para gustarle a todo el mundo.

Mi abuela siempre dice que no somos croquetas para gustarle a todo el mundo

Muchos famosos se buscan en Google, ¿es de esas?

Nada... yo ya me encuentro cada vez que me miro al espejo.

La semana pasada lanzó una colaboración con el dúo de hermanos Jesse & Joy titulada Si pudiera.

Es una canción muy generosa, trata un tema muy delicado que es cuando amas a alguien, pero te das cuenta de que sintonizáis frecuencias diferentes y tienes que dejar salir. ¿Quién no ha vivido esa situación alguna vez?

Llega mañana a A Coruña con su último disco Siete veces sí, ¿por qué 7? ¿Número mágico?

Coincide que es el número de la buena suerte pero es mi séptimo álbum de estudio. Alrededor del 7 hay magia y misticismo, y para mí la música es tan mágica... tiene mucho significado. Y esta afirmación del ‘sí’ es siete veces sí a la vida, al amor en su máxima expresión, a la música, a mi gente, a mi familia y a vivir cada minuto como si fuera el último... y siete veces sí a nosotros mismos.

Con siete discos a la espalda, ¿qué queda del primero, Agua?

Todo. Queda intacta la energía, la fuerza del que empieza, la ilusión, la inocencia, la emoción... y vestido de las herramientas que te da la experiencia y el paso de los años, y depurar tu manera de escribir.

¿En quién se inspira?

En la vida. En las experiencias propias, en las de otros, en el cine... soy muy observadora y muy del detalle. Me inspira cualquier cosa por mínima que te parezca.

¿Qué se va a encontrar el público?

Vengo con ganas de encontrarme con mi gente de España. Quiero volver a A Coruña, que siempre me ha tratado muy bien. Para mí, Galicia es una tierra mágica que espero que bendiga esa parte de la gira que queda por hacer.

¿Algún cotilleo del futuro?

Estoy preparando disco nuevo y material nuevo, que está previsto que salga a final de año. Entre medias a lo mejor me arranco con alguna canción inédita.