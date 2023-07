"Madame Rachel era una estafadora del siglo XIX"

Madame Rachel es el nombre escogido por cinco lucenses que siempre soñaron con tener una banda. Este sábado se estrenan en una de las salas de referencia en la ciudad de la muralla con muchos nervios y, sobre todo, muchas ganas de volver a pisar los escenarios, pues formaron parte de otros grupos. Interpretarán su mezcla de hard rock melódico y estética oscura, inspirada en los grupos del norte de Europa.

¿Cómo nace el grupo?

La idea fue de Iago D’Tenza, (guitarrista), que me llamó [Gon Caslet] después de varios años. El primer intento de crear un grupo fue en 2017, pero por diferentes motivos lo paramos un tiempo. En 2022 decidimos juntarnos otra vez y fuimos reclutando al resto de la banda.

¿Por qué Madame Rachel?

Se podría decir que surgió a raíz de una canción. Estuvimos un tiempo probando nombres absurdos o tontos, pero al final nunca salía nada. Un día, llegamos al ensayo y titulamos una canción como Madame Rachel, y nos gustó como nombre.

¿Tenían experiencias musicales anteriores?

Sí, tenemos una larga trayectoria musical. Estuvimos en bastantes bandas desde chavales. Pero eran proyectos muy experimentales.

Ahora parece que tienen las ideas claras.

Sí, tenemos la idea muy prefijada. Nos hemos preparado para ser músicos. Esto no es casualidad, es casi una manera de decir: "Vamos a hacer lo que siempre quisimos hacer". Y vamos a hacerlo de una manera determinada. Hay una idea muy clara, no solo musical, sino también en cuanto a la imagen y la estética.

En su estilo se pueden apreciar rasgos del rock del norte de Europa, con influencias de grupos como Eclipse. ¿Cómo describirían su estilo musical?

Es un hard-rock enérgico, con melodías pegadizas y estribillos que sean muy fáciles de recordar, y que permiten al público jugar con la banda en el directo.

Es decir, el hard rock de siempre. Exacto.

El estilo de bandas como Gotthard (Suiza) y Eclipse es lo que nosotros siempre quisimos hacer. Lo tienen todo. Es el hard rock de siempre, a veces con toques más modernos.E incluso han sabido como mantener la esencia de las bandas de los ochenta. Tienen el cóctel perfecto: los sonidos son melódicos, divertidos, nada aburridos ni machacones. Tienen fuerza y, al final, es una fórmula que intentamos replicar desde nuestro saber hacer.

¿Qué los diferencia de otras bandas emergentes en el panorama musical?

Por lo menos aquí, en Galicia, no hay ninguna banda que se parezca a nosotros en el estilo y en la estética, un poco más oscura. En lo que se refiere a la performance, no todos los grupos están dispuestos a hacer algo así. Es ese cóctel que, a lo mejor, bandas de por aquí o, incluso de España, no han pensado o simplemente no les apetece.

¿Cómo describirían la energía de sus directos?

Las performances y los directos tienen que ver con la historia de Madame Rachel —estafadora británica del siglo XIX— y lo que hay detrás del personaje. Eso también nos sirve también de hilo conductor para lo que es la banda y su temática.

¿Qué pueden esperar sus seguidores en las actuaciones?

Ante todo, pasárselo bien y escuchar buena música. Al final, lo más importante es conectar con el público y viceversa.

Sus letras les ayudarán en esa ardua tarea.

Sí, pues casi todas las letras de las canciones tienen un toque de retrospectiva personal. Son cercanas, no son poesías que no se puedan entender hoy en día. No hacemos nada enrevesado. La música también es para la gente, somos cercanos en todos los aspectos.

Es su primera vez en la Sala Jagger, ¿qué supone para ustedes?

Estamos ilusionados y agradecidos. Todo fueron facilidades y estamos muy contentos. También tenemos muchas ganas, ya que hace tiempo que no nos subimos a un escenario. Va a haber muchos nervios, pero nos lo vamos a pasar bien.

¿Destacarían alguna actuación memorable como banda?

Esos momentos todavía están por llegar. El sábado será la presentación de la banda y también será el punto de partida: el nacimiento de la banda en directo. Hicimos una pequeña actuación, pero se puede decir que a partir de este fin de semana comienza a funcionar la banda. Además, regalaremos nuestro primer LP en formato digital.

Un LP que han autoproducido ustedes mismos, ¿Qué obstáculos han tenido que enfrentar?

La verdad es que no tuvimos problemas. Al quedar todo en casa, solo nos preocupamos de hacerlo lo mejor posible a la hora de tocar y de grabar. Decidir qué elementos era mejor incluir en los temas y cuáles era mejor rechazar, por dónde tenían que ir los temas a nivel musical.

¿Quiénes fueron los primeros en escuchar su trabajo?

El hecho de autoproducir el LP nos sirvió para recibir el feedback de nuestra gente, de nuestras familias. Era importante no escucharnos solo nosotros mismos, sino que alguien más de fuera pudiese aportar.

¿Cuál es el papel que juegan las redes en su promoción como banda emergente?

Nosotros nos movemos principalmente a través de las redes sociales, aparte de que estamos en todas las plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Youtube...). La plataforma más directa para conectar con las personas es Instagram. A partir de ahí es donde nos promocionamos.

También resultarán fundamentales para construir una base de fans sólida.

La verdad es que es complicado, pero, por ejemplo, entrevistas como esta en los medios de comunicación facilitan las cosas. Es cierto que tenemos que promocionarnos mucho, por Instagram todas las semanas estamos subiendo contenido. La base de fans se irá construyendo poco a poco.

Es una banda emergente, ¿pueden vivir de esto ahora mismo?

Ahora mismo no. Afortunadamente, cada uno tiene su trabajo. Algunos dan clases de música, otro es profesor en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes... Y en un futuro cercano, seguramente tampoco podamos.

¿Cuál esperan que sea el futuro próximo de Madame Rachel?

Tenemos muchas ganas de hacerlo bien, de trabajar e ir en serio. No montamos la banda para juntarnos como cinco amigos para pasar el rato. Ya que hemos montado la banda, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. No nos vamos a poner un límite, el público es al que nos debemos.