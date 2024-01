Luna Paredes: "Cada uno usa la lengua a su modo, como la ropa"

Nos comunicamos, que es de lo que se trata. Así resume Luna Paredes el estado de salud de la lengua. Insiste en que es un ser vivo cambiante, que evoluciona y se adapta a las circunstancias y, por ese motivo, sobrevivirá. Con su libro pretende resolver dudas de forma rápida y concisa, sin esfuerzo de indagación. Un producto de fácil consumo, al estilo de este tiempo de prisas y mensajes telegráficos.

Un libro para hablar bien. ¿No había un reto más complicado?

Yo creo que en general hablamos bien, pero hay tecnicismos que se nos escapan. Nos comunicamos, que es de lo que se trata.

Pues a simple vista da la impresión de que hablamos peor que nunca.

Eso se ha dicho toda la vida. Lo que pasa es que el mundo cambia. Pensamos diferente, argumentamos diferente, nos paramos menos a reflexionar, nos quedamos con los titulares. Es un signo de este tiempo. Utilizamos lenguajes más eficaces para comunicar, más breves, más concisos. Eso tiene peros. Perdemos expresiones, figuras literarias que antes utilizábamos.

¿Por ejemplo?

Un ejemplo son los conectores. A los más jóvenes les cuesta conectar un texto, organizar un discurso.

En las redes sociales se habla con palabras a medias, caritas, símbolos...

Eso tiene la parte positiva de que nos acerca al resto del mundo, a un lenguaje global. Es un lenguaje que intenta recrear el lenguaje cotidiano, oral, tanto con palabras como con dibujos o símbolos. Las redes contribuyen a eso.

En el mundo de postureo de las redes sociales parece que se pasa por alto lo más básico para dar buena imagen: hablar correctamente. Fotos estupendas acompañadas de textos minúsculos plagados de incorrecciones.

Sí, se descuida la lengua, pero por ejemplo las empresas intentan dar buena imagen en las redes y se preocupan por hablar bien.

No nos damos tiempo para revisar ni corregir. No nos permitimos una pausa para eso

¿Esa carencia a nivel particular es desconocimiento o desinterés?

Es por no parar. No nos damos tiempo para corregir ni para revisar. Todo proceso de corrección necesita una pausa y no nos lo permitimos.

¿Qué propone para solucionarlo?

Que corrijamos. Eso ayuda mucho. No nos permitimos sugerencias ni buscar información. Hay que reflexionar.

¿Su libro va por ahí?

Sigue un esquema divulgativo que permite ir directamente a consultar una duda. Está escrito con un lenguaje accesible, para resolver cuestiones. Considero que es lo más útil para la gente.

Ya no solo hay diferencias en el modo de hablar de una ciudad o de un barrio, sino que hay un lenguaje para cada grupo de amigos.

El lenguaje sirve para identificarnos, por eso es tan importante reivindicar los idiomas, que en Galicia se hable gallego. Modificamos el lenguaje con rasgos que nos identifican para hacerlo nuestro, para hablar con nuestra pareja, con la familia... Me parece íntimo, bonito. Si nos limitásemos al diccionario perderíamos identidad. Hay que saber que la lengua es una herramienta manejable, maleable, no aferrarse a una única forma de utilizarla. Es como la ropa, que cada uno la usa a su modo. En una entrevista de trabajo no le vas a llamar cari a tu interlocutor, pero no hay nada de malo en utilizarlo con tu pareja.

¿Y qué hay de todas esas palabras acabadas en -ing?

Los neologismos y extranjerismos siempre generan polémica. Tenemos nuestras palabras, pero estas nos meten en la nueva ola, en un contexto internacional. Hay que ser prudentes con el uso porque a veces es solo una moda y no hace falta, pero en otros contextos permite posicionarse, estar al día. Abusar nunca es bueno, pero tampoco rechazar.



Dígame una palabra o una construcción que se utilice mal habitualmente.

No siempre, pero caemos mucho en modas, muletillas, como por ejemplo a día de hoy. No nos damos cuenta de que no son necesarias. Tenemos hoy en día, hoy... nos falta pararnos a pensar que antes teníamos otra forma de decir eso mismo. Otro ejemplo es realizar o producir. Lo realizamos o lo producimos todo, sin utilizar sinónimos mucho más adecuados para algunas acciones.

Una prioridad que todos deberíamos tener presente al hablar.

La prioridad es hacernos entender, ponernos en lugar del otro y usar todos los recursos que tenemos para que nos comprenda. Por ejemplo, no debemos hablar igual con un extranjero que con un experto en un tema. Hay que pensar a quién se lo estoy contando. En todo caso, hay que ir al grano, no alargar más de lo necesario.

Algo que no soporte.

Me trastoca oír delante mía. Es posible que dentro de un tiempo sea aceptado porque está muy extendido, pero hoy es incorrecto.

¿La Rae cede demasiado?

El lenguaje es nuestro. La Rae no puede imponer nada si los hablantes usan el lenguaje de una manera. Siempre dirigimos nuestras críticas contra la Rae porque nos hace gracia ser rebeldes con el lenguaje. La tendencia es a regularizar la lengua, no puedo aferrarme a una norma inamovible porque me volvería loca. Dentro de 50 años, lo que hoy suena mal estará asumido.

Dígame un motivo para ir a comprar su libro.

Regalar libros es bueno. Además, leer en papel nos ayuda como sociedad. Es un libro pensado para todo el mundo. Si te gusta la lengua te resultará interesante y si no te gusta puede ayudarte a resolver dudas. Está contado de forma cotidiana, con trucos para que no se haga bola. Ofrezco recursos sencillos de recordar, es un libro fácil para cualquiera que tenga dudas. Para mí, escribir este libro ha sido muy divertido. Parte de un material ya divulgado a través de la radio y la televisión que ahora he volcado en un formato que se pueda llevar a cualquier parte. Creo que será útil. Los libros ahí quedan.