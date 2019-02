Luís Celeiro presenta a tradución ao italiano do seu libro 'Elías Valiña, valedor do Camiño'

O Museo das Peregrinacións de Santiago acolleu este martes a presentación da edición en italiano do libro Elías Valiña, valedor do Camiño (1959-1989), do samonense Luís Celeiro, sobre a vida e obra do chamado Cura do Cebreiro.

A tradución, que leva por título Elías Valiña, il paladino del Cammino, foi realizada cun proxecto da Univerdade de Cagliari, dirixido por Daniela Zizi.

Esta edición presentarase este mércores na igrexa do Cebreiro, a partir das 11.45 horas, coa presenza de once alumnos italianos de Traduzione Specialistica dei Testi, que tamén visitarán Samos e Triacastela.