Luis Álvarez Cabado, el compositor lucense que triunfa en cine y en Spotify

Cuando el lucense Luis Álvarez Cabado vivía en Londres, estudiando en la Royal College of Music, muchos de sus compañeros de Japón o Canadá decían proceder de ciudades pequeñas, "ciudades en las que realmente vivía un millón de personas". Luis, en comparación, sí procedía de un lugar pequeño.

Ahora este músico y compositor puede presumir de haberse alzado con dos premios en menos de un mes por sus bandas sonoras y acumula casi 200.000 oyentes mensuales en Spotify, como si dos veces la población de la pequeña ciudad de Lugo lo escuchase. Todo ello con 25 años.

"Cada uno tiene sus tiempos, hay gente que con 18 años ha hecho más que tú y yo juntos. Las vidas son difíciles de comparar", dice para restar importancia.

Álvarez Cabado recibió a finales de noviembre el premio a mejor banda sonora en el festival de cine de Tres Cantos y el Festival de Cine de Zaragoza por la música de Monstruo y Chaval, respectivamente.

"Me siento honrado de recibir premios, es un reconocimiento a mi trabajo. Pero al mismo tiempo hay otras formas de obtenerlo. Cuando me llega un mensaje a Instagram de una persona en la otra esquina del planeta diciéndome que le gusta mi música y le ayuda en su día a día, para mí eso es enorme. Es otro tipo de premio", comenta Luis.

Álvarez Cabado comenzó a formarse en el conservatorio de Lugo, pronto avanzó en su carrera hasta pasar por A Coruña, Barcelona, Londres y ahora reside en Madrid, desde donde trabaja. Pero sus raíces siguen siendo fundamentales.

"Hay mucho Lugo en lo que compongo. La idea de Lugo para mí es casa, me mudé con tres años de Ribadeo y me marché con 18. Las idas y venidas eran habituales. Lugo es casa, es mi habitación, mi núcleo. Esto lo transfiero cuando quiero crear intimidad a quien escucha y decirle: 'Eh, estamos aquí cerca, relájate, todo está bien", explica.

Luis crea desde su casa, "¿en qué lugar vas a estar más cómodo para hacerlo?", y antes lo hacía desde su cuarto. Alega que gente muy profesional, "casi todo el mundo que conozco", lo hace así también. Entre risas afirma que puede decir que se ha "llevado dos premios trabajando desde casa".

Para su trabajo en el corto Chaval tuvo que crear "música muy dura", electrónica, casi de rave, y que durase veinte minutos. En oposición, Monstruo es "calma, emociones estáticas". Estos choques desafían al creador.

"Hay un pánico inicial en el que en tu cabeza solo se escuchan gritos de 'socorro, no sé qué voy a hacer, se van a dar cuenta de que no sé hacer música'. Poco a poco te aproximas. Mandas una versión y recibes un no, envías otra y te dicen que te acercas, envías otra y lo rozas. Aunque con otros das en el clavo a la primera", comenta sobre el proceso.

Álvarez Cabado reconoce que "es fácil quedarte en lo que se te da bien de primeras" y, pese a ser "un mundo competitivo y cerrado", la versatilidad que ha adquirido le permite saber que "el Luis de Spotify no es el Luis del cine".

En Londres pudo medirse con "lo mejor de Europa y el mundo", abrazó esa multiculturalidad y cuando le dicen "queremos jazz, queremos bossa nova, queremos un bolero", Luis aplica una máxima: "Tener múltiples personalidades, comunicación y trabajar desde ahí".