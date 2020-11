"Lugo necesitaba esta Semana de Cine porque o cine é vida"

"Somos a mesma xente que no ano 1979 eramos uns rapaces e nos propuxemos facer unha Semana de Cine en Lugo. Agora, 41 anos despois aquí estamos, imos maiores como di Manuel Curiel nalgunha ocasión, pero seguimos tendo a mesma forza e a ilusión para manter viva esta cita", así recordaba este lunes Xulio Xiz, presidente del Grupo Fonmiñá, los orígenes de este certamen cinéfilo durante su inauguración en el Auditorio Gustavo Freire.

Xiz reconocía que este año es más especial si cabe debido a la pandemia: "Dubidamos nalgún momento de si debiamos organizala ou non e acordamos que tiñamos que facela porque sabiamos que si esta edición non saia adiante o ano próximo íanos custar máis arrancar. Polo tanto arrancamos porque Lugo necesitaba esta Semana de Cine, nós precisabamos unha Semana de Cine e este tempo de pandemia necesita dunha cita así para proclamar que o cine é vida e que temos que traballar por esa vida e non podemos deixala morrer".

El presidente de Fonmiñá estuvo acompañado por el director del certamen Manuel Curiel; el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias; la vicerrectora del Campus de Lugo, Montserrat Valcárcel y la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro.

EXPOSICIONES. Antes del arranque oficial del certamen con la proyección de la película As Mortes en el Gustavo Freire, se inauguraron en Biblioteca Provincial las exposiciones Luis Tosar y Libros de la Semana de Cine.

La muestra sobre Tosar es un recorrido por la filmografía del intérprete lucense, ya anteriormente homenajeado en la Semana de Cine. Está compuesta por seis prismas triangulares con gran información literaria y gráfica de la trayectoria del actor.

Además, la biblioteca acogerá una veintena de libros sobre la Semana de Cine lucense cuya primera publicación se lanzó en el año 2005. Durante esta semana se publicarán además los dos últimos volúmenes: este martes se presentará el ejemplar sobre Luis Tosar escrito por Manuel Curiel y este miércoles se dará a conocer Orixes e consolidación da historia da fotografía en Lugo, de Eduardo Rodríguez Ochoa en homenaje al fotógrafo José López de Portomarín.

"Sexan en homenaxe a diversos autores, sexan estudos sobre o cine e a fotografía na provincia de Lugo, vaise conformando unha biblioteca que estimamos esencial para adentrarnos na fecunda relación entre o cine e as terras lucenses", precisan desde la organización de la cita.

La programación de la nueva edición de la Semana de Cine de Lugo contará hasta el sábado con la proyección de 119 películas en cinco espacios culturales de la ciudad y se homenajeará además a los actores Luis Tosar y Benedicta Sánchez, el viernes y el sábado respectivamente, en el Pazo de San Marcos de la Diputación. Tosar volverá a ser protagonista junto a Carmen Correa el jueves con el descubrimiento de placas dedicadas a cada uno en el Paseo Lucense do Cine.