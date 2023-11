Lugo empápase de Néboa, a súa nova galería de arte

Quizais non hai un fenómeno más característico en Lugo que a néboa, esa densa capa blaquecina que cada amencer abraza a cidade como se dun cálido manto se tratase. Ese concepto, tan particular como fermoso, acaba de adquirir un novo sentido grazas á nova galería de arte contemporánea que abrirá as súas portas o vindeiro xoves en Lamas de Prado, 31 da man de Alba López.

"Escollín Néboa porque describe a incertidume do que pode haber máis aló e non vemos; e tamén porque e algo típico de Lugo e quería que involucrase a idea de ter que achegarse para poder abrazar a arte, para poder abrazar así a cidade amurallada", di López, unha lucense que estudou Economía pero, cousas da vida, facendo unhas prácticas quedou prendada do mundo artístico nunha sala de arte latinoamericana en Praga. "Esa experiencia fixo que cambiara totalmente o rumbo que, dalgún xeito, estaba pensado pola miña titulación", indica.

A partir de aí, unha Alba moza mudouse a Madrid onde fixo o mestrado en Xestión do Mercado da Arte e comezou a entrar en contacto directo con distintas galerías españolas. "Un bo día trasladeime a Barcelona onde comecei a traballar na Pigment Gallery. Foi unha das experiencias máis enriquecedoras: tratar directamente cos artistas, participar nas diferentes feiras españolas e estranxeiras e formar parte da creación sempre é algo gratificante", recorda.

A pesar da súa paixón, a morriña apoderouse da lucense, que decidiu voltar á súa terra co obxectivo de crear algo novo que a motivase. Así, a comezos desde ano xurdiu o proxecto Néboa, un recollido espazo de creación artística duns duns 25 metros cadrados. "Esta galería nace coa vocación de representar a arte que conecte coas orixes, coa natureza, coa esencia. Un espazo cuxa poética se centra na emoción, no sentimento máis que na razón", di. Así, esta nova sala acollerá exposicións longas, de dous meses de duración, "para que a xente poida desfrutalas e vivilas ao cen por cen", engade.

A galería botará a andar cunha mostra da santiaguesa Carlota Pereiro o vindeiro xoves. Unha data na que Alba agarda coa ilusión de ver feito realidade o seu soño. "Gústame moito a cita do poeta Abraham Pérez para describir o sentir da miña galería: Hai unha cor que cruza a tea. Oponse unha faísca que abre a luz no medio da imaxe. Eclosiona a arte, faise néboa", conclúe.