Lugo despide la Mostra de Teatro Clásico con cuatro obras entre hoy y el domingo

La representación de Arte sen guión, a cargo de Galeatro y el Centro Dramático Galego, esta tarde en la Mostra de Teatro Clásico de Lugo será el prólogo a un fin de semana de representaciones en la Mostra de Teatro Clásico de Lugo, que se cierra el domingo.

El director y actor Miguel Canalejo explicó que es una "reintepretación" de la forma de hacer teatro en la Edad Media. Tras su estreno en Santiago, Lugo es la primera plaza de la gira de una función que comenzará a las 20.30 horas en el Gustavo Freire de Lugo.

En la primera escena aparecen cómicos medievales que han viajado a la actualidad para presentar un espectáculo, como efecto del viaje a través de los siglos, han olvidado los diálogos. La solución que encuentran es que el público les sugiera los contenidos, y salir del apuro con esa guía y el impulso de la intuición, el oficio y la música.

Canalejo argumenta que esa solución dramática responde a que "non temos textos de teatro desa época, a pesar que era o tempo das cantigas". El director apunta la posibilidad de que no se preservasen textos porque era suficiente con que los actores supiesen sus textos y no necesitaban fijarlos.

"A nosa proposta non é responder a iso, senón amosar o que puido ser. É un teatro popular que remite ás celebracións sacras pasado pola comedia", indica. La herramienta de trabajo de los actores se activa antes de que empiece la representación, pues piden a los espectadores que escriban en un papel sugerencias sobre las que ellos harán el desarrollo de la pieza.

VOADORA. El Othello de Voadora llegará mañana al auditorio lucense, también a las 20.30 horas. La compañía compostelana de Marta Pazos hace su tercera versión de un texto de Shakespeare sobre "una historia de encuentro, en la que una mujer europea y un hombre africano se enamoran. Sin embargo, ella muere asesinada por él".

El cuadro dramático "se ha centrado en los personajes femeninos de la tragedia" de Shakespeare, con una mirada "crítica y transgresora".

Los Sueños de Morfeo monta Ubú Le Roi el sábado a la misma hora y lugar que otras funciones de la Mostra. Mientras Teatro Paraíso clausura la Mostra el domingto con el familiar Pulgarcito a las 18.00 en el Gustavo Freire.