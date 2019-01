Lugo se convierte en capital escénica con Lola Herrera, Lolita y Víctor Manuel

Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo-diálogo en el que descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio.

Este es, grosso modo, la sinopsis de Cinco horas con Mario, la obra de Miguel Delibes que Lola Herrera ha convertido en ‘suya’ desde su estreno por primera vez el 26 de noviembre de 1979 en el teatro Marquina de Madrid.

Entonces la actriz tenía 44 años y hoy, con 83, sigue al pie del cañón con Carmen Sotillo, Menchu, un papel que resultó crucial en su carrera. Ambas son ya historia viva del teatro español.

El soliloquio de Herrera-Sotillo, que vuelve a estar en cartel, se podrá escuchar en vivo y en directo el 30 de mayo en el Gustavo Freire de Lugo como uno de los platos fuertes del programa ‘Artes escénicas’, organizado por Concello en colaboración con Agadic.

El sexteto gallego Leilía, con 30 años de carrera, presentarán el 18 de mayo su espectáculo Cantar-Elas

Lolita Flores, premio Goya a mejor actriz de reparto por Rencor; Víctor Manuel, con su nuevo disco, Casi nada está en su sitio, o Rafael Amargo, con su espectáculo Dionisio, son otros nombres propios que presentarán en la ciudad bimilenaria sus propuestas.

Pero será la compañía Chévere, un clásico de la escena gallega, quien cumpla el sueño de representar en la ciudad su montaje Eroski Paraíso. "Lugo foi unha das poucas cidades, e mesmo vilas grandes, de Galicia nas que a obra aínda non foi representada. Non entendemos por que en Lugo non pode ser", confesaba la actriz Patricia de Lorenzo a El Progreso el pasado mes de junio.

Han pasado ocho meses desde entonces, pero Eroski Paraíso se representará en el Gustavo Freire el próximo sábado, 2 de febrero, en la jornada inaugural del ciclo Artes Escénicas.

El teatro tendrá continuidad con Fedra, un clásico de Eurípides que se representó el pasado mes de agosto en el Festival de Mérida con Lolita Flores a la cabeza en el papel de una visceral mujer de Teseo.

A su vera, un reducido elenco de lujo en el que figuran Juan Fernández, Tina Sáinz, Críspulo Cabezas —famoso tras rodar Barrio, con Fernando León de Aranoa— y Eneko Sagardoy, ganador del premio Goya al mejor actor revelación el año pasado por Handia.

Fedra, el clásico de Eurípides, llega a Lugo dentro de una gira a nivel nacional tras su paso por el Festival de Mérida

La oferta teatral se completa con Si no te hubiese conocido, una coproducción del Centro Dramático Nacional y Octubre Producciones. Bajo la dirección del gran Sergi Belbel, este texto busca dar respuestas a cuestiones como si nuestras vidas están predeterminadas por un destino o somos nosotros quienes, con las decisiones que vamos tomando, acabamos definiendo la senda de los acontecimientos.

Ana Cerdeiriña, Marta Hazas (Clara en Velvet), Óscar Jarque y Unax Ugalde serán los encargados de dar respuesta a todas esos dilemas existenciales el próximo 23 de marzo en el Gustavo Freire.

Mientras la compañía lucense Ítaca Teatro representará Cinco minutos sin respirar el 10 de marzo y Atalaya Teatro traerá el clásico de Shakespeare, Rey Lear, el 13 de abril en el mismo escenario

En el apartado musical Víctor Manuel, asiduo de las salas gallegas desde hace décadas —guarda un recuerdo indeleble de sus actuaciones en la discoteca Hermo de Muimenta, como confesó recientemente en una entrevista a El Progreso—, llegará el día 22 de marzo con su nuevo disco, Casi nada está en su sitio.

Sergi Belbel dirige Si no te hubiese conocido, una coproducción del Centro Dramático Nacional

Decanas de los escenarios también son Leilía, el sexteto gallego que tras 30 años de carrera presentarán el 18 de mayo su espectáculo Cantar-Elas en el que hacen un recorrido por sus temas más emblemáticos. Mientras Gustavo Almeida actuará el 16 de marzo.

La danza tendrá como gran protagonista a Rafael Amargo, que llegará el 25 de mayo con su último montaje bajo el brazo, Dionisio. Además, Fran Sieira presentará EntreSoños, una obra de baile y música tradicional gallega.

Los niños también tienen su hueco reservado en la programación con los títeres de Larraitz Urruzola (10 de febrero) y Os Monicreques de Kukas (7 de abril), el teatro a cargo de la compañía Markeliñe (9 de marzo), Contra Producións (2 de mayo), Babaluva (19 de mayo) y A Trastenda dos Contos (9 de junio). Ahora solo falta que se levante el telón.

En detalle

- Chévere: Chévere llega a Lugo el próximo viernes, 2 de febrero, a las 20.30 horas, al Auditorio con Eroski Paraíso.



Chévere llega a Lugo el próximo viernes, 2 de febrero, a las 20.30 horas, al Auditorio con Eroski Paraíso.

- Lolita: Lolita, Goya a mejor actriz de reparto por Rencor, se mete en la piel de Fedra, acompañada de Tina Sáinz o Críspulo Cabezas. El 9 de febrero.

Lolita, Goya a mejor actriz de reparto por Rencor, se mete en la piel de Fedra, acompañada de Tina Sáinz o Críspulo Cabezas. El 9 de febrero.

- Víctor Manuel: El cantante asturiano presenta su nuevo disco, ‘Casi nada está en su sitio’, el próximo 22 de marzo en el auditorio Gustavo Freire.

El cantante asturiano presenta su nuevo disco, ‘Casi nada está en su sitio’, el próximo 22 de marzo en el auditorio Gustavo Freire.

- Marta Hazas y Unax Ugalde: Si no te hubiese conocido es la propuesta teatral del director Sergi Belbel, con Marta Hazas y Unax Ugalde. Será el 23 de marzo.



Si no te hubiese conocido es la propuesta teatral del director Sergi Belbel, con Marta Hazas y Unax Ugalde. Será el 23 de marzo.

- Leilía: Treinta años llevan sobre el escenario las seis integrantes de Leilía, que presentan Cantar-Elas el próximo 18 de mayo en el Auditorio.



Treinta años llevan sobre el escenario las seis integrantes de Leilía, que presentan Cantar-Elas el próximo 18 de mayo en el Auditorio.