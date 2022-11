Lugo acolle 26 concertos do jazz máis internacional

Do 4 ao 20 de novembro terá lugar a 32ª edición do Festival de Jazz de Lugo, que se celebra cada mes de novembro, ininterrompidamente, desde o año 1991 e que se converteu nos últimos anos nun dos principais fitos culturais da cidade de Lugo.

A edición deste ano contará con 26 concertos e dá cabida tanto a estrelas e grandes figuras internacionais como a novos valores do mundo do Jazz e, como non, a representantes do mellor jazz estatal e galego.

O festival está organizado pola Asociación de Amigos del Jazz Escobijazz, un colectivo de lucenses unidos pola súa afección por esta música e que se constitúe como asociación cultural no ano 1990.

Cyrille Aimée. EP

A trixésimo segunda edición do Festival de Jazz de Lugo está patrocinada, entre outras entidades, pola área de Cultura do Concello e pola área de Cultura da Deputación de Lugo, o Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem) do Ministerio de Cultura, Agadic Xunta de Galicia Xacobeo 21-22, Estrella de Galicia Cerveza 1906, Caixa Rural Galega, Lugauto BMW e AIE, coa colaboración do Círculo das Artes de Lugo, o Club Clavicémbalo, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o diario El Progreso.

Os concertos celebraranse no Círculo das Artes (Escenario 1906), a Casa do Saber da USC e o Club Clavicémbalo.

Kathrine Windfeld Big Band. EP

PROGRAMA