Os lucenses Nebra gravan un disco de folk con elementos de metal e dos 80

O peche do covid desconfinou a creatividade. Sara Cruz comezara na música, de nena, polo máis tradicional. En Cantigas e Frores, entre outras agrupacións. "Con 16 anos estaba en grupos de rock, que era o que me gustaba; o típico a esa idade". Quería volver a eses sons.

Comezou a facer probas con temas tradicionais na casa cando saír era unha prohibición médica. Ese regreso aos son máis antigos de Galicia fíxoo por un camiño moderno, comprando un sintetizador de segunda man, un Microkord. "Está pensado para telo na casa porque ocupa pouco e podes conectalo a un ordenador e que queden rexistrados sons para que soe coma un chelo, por exemplo". Ao cabo, usar ese medio dirixiu o son folk cara a unha combinación cos dos anos 80. A terceira influencia chegou cando Sara empezou a colaborar co baixista Ángel Boquete, con gusto polo metal e o stoner, e coa entrada en Nebra do batería Ro Muñoz.

Antes da xuntanza, Sara Cruz empezara a compoñer temas. "En Nebra fago as harmonías, teño máis peso; antes escribía as letras e as melodías soamente".

O disco contén nove cancións que teñen ecos de temas tradicionais, pero non fai citas de cancions co acervo cultural galego

O álbum contén nove cancións, con títulos que teñen ecos de temas tradicionais, como Meniña ou Meigallo; aínda que a cantante e responsable dos sintetizadores apunta que non fai citas a eses temas «porque non me saíron dun xeito natural, aínda que hai reminiscencias».

As cancións que figuran en Sereas son unha selección do repertorio que teñen en directo coa excepción de Danza da Lúa en Santiago, que gravaron para a USC dentro do Proxecto Lorca "porque non encaixaba".

CLAVICÉMBALO. Nebra dará a coñecer o álbum como un concepto pechado no festival Facela Fest, que se celebrará en Lugo entre os días 12 e 14 de maio, e volverán tocalo nun directo no Club Clavicémbalo o 17 de maio, Día das Letras Galegas.

Gravaron os temas no propio Clavicémbalo, co técnico de son que traballa asiduamente no local, Iván Reija. O acordo entre eles foi rexistralo nun directo, tocando todos ao tempo e na primeira toma, para que o proceso fose "máis rápido e directo". "Nas primeiras cancións custounos un pouco porque cando empezamos a gravar estabamos en frío, pero foi todo ben", comenta.