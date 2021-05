Dos lucenses lideran una miniserie internacional sobre el Camino de Santiago

Dicen que el burro es un animal inteligente, con buena memoria y dócil. Pero no todo son virtudes. También es terco. Esa tozudez, aunque adicionalmente aporta una vis cómica, está a veces ralentizando el rodaje del documental The Long Walk: with my donkey –el título en castellano aún está por concretar– que tiene el Camino de Santiago como escenario, en el que su protagonista, el periodista irlandés Brendan McDonnell, peregrina con su equino.

Esta miniserie, que aspira, entre otros objetivos, a promocionar el Camiño de Inverno, que entra en la provincia de Lugo por el sur, está dirigida por José Gómez, de raíces lucenses, y cuenta con otro lucense en el equipo, Chema Blanco, como productor ejecutivo.

Este es un proyecto audiovisual internacional que pretende hacerse un hueco a finales de este año en plataformas como Netflix o Amazon, dirigido al público de Estados Unidos, Latinoamérica y Reino Unido.

El rodaje de este documental comenzó a finales de abril en la frontera con Francia y está previsto que concluya en torno al 7 de julio en Santiago, tras recorrer su protagonista, junto a su fiel compañero de cuatro patas, unos 880 kilómetros a través del Camino del Norte, el Lebaniego y el de Inverno.

Casi un mes antes de ganar el jubileo entrará en Galicia. Chema Blanco explica que pretenden que este trabajo "sirva para promocionar" productos de alimentación, como el aceite de Quiroga, o enclaves turísticos, como la Ribeira Sacra y O Courel, aprovechando el tirón que tiene el hecho de que este y el próximo son Año Santo.

En estas dos semanas que llevan de rodaje apenas recorren 10 o 12 kilómetros al día. Ya han hecho un alto en la playa de la Concha de San Sebastián y en el Museo Guggenheim de Bilbao, entre otros lugares emblemáticos.

FUENTE DE INSPIRACIÓN. Este documental recrea el libro Spanish steps, travels with my donkey, que tuvo un gran éxito en el Reino Unido, en el que su autor, Tim Moore, narra las peripecias de un peregrino que recorre la ruta jacobea con un burro.

José Gómez explica que esta miniserie es "un acercamiento espiritual y personal al Camino, pero al mismo tiempo con entretenimiento porque el burro da mucho juego, genera curiosidades".

Aunque el hilo conductor es el periodista Brendan McDonnell que ha informado en cadenas de televisión como NBC, BBC y Globo sobre la guerra de Irak, la muerte de Nelson Mandela o la captura de Julian Assange, entre otros acontecimientos internacionales, le resta protagonismo el burro, un equino de tres años al que le han puesto el nombre de uno de los poetas de referencia de la tragedia griega, Sófocles.

José Gómez precisa que, aunque se rueda en inglés, "se respetan las lenguas locales, como el euskera o el gallego, que usan las personas que se encuentran a su paso los protagonistas porque así aportan más autenticidad".

Este es un viejo proyecto, al que José Gómez lleva dándole vueltas "desde hace 15 o 20 años". La pandemia le empujó a dar el paso. Al quedarse aparcados otros proyectos en los que estaba trabajando debido a las restricciones sanitarias, decidió rodar este documental, en un momento, en el que, según explica, este Camino menos masificado "aún está casi vacío".