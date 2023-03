A sus 27 años, Julia Portela (Lugo, 1995) acaba de fichar por la ópera de Ciudad del Cabo, en Suráfrica, tras una imponente trayectoria académica en la Royal Academy of Music de Londres que ha compaginado con el estudio de seis idiomas, convirtiendo en un hobby lo que para otros muchos sería, simplemente, imposible.

Aunque lleva residiendo fuera de Galicia desde los 16 años, afirma que en ningún lugar siente "tanta paz" como en su residencia familiar, a orillas del Miño, donde ahora aprovecha para ensayar sus piezas favoritas antes de volver a marcharse, esta vez, "al lugar más lejano y exótico" de todos aquellos en los que ha vivido.

"Siento un torbellino de emociones al pensar en Suráfrica", asegura. "Cuando me dieron la noticia de que me seleccionaban, pensé: ‘Esto es lo último que me esperaba, pero lo voy a coger’", relata, todavía sin creérselo del todo, aunque ya está ultimando el visado de artista y confía en partir en las próximas semanas.

La cercanía de un viaje que, desde antes de comenzar, ya parece lucir en el horizonte como un punto de inflexión en su carrera la ha llevado, en estos días, a navegar por el desorden de los recuerdos de infancia hasta encontrar los cómos y los quiénes de su presente extraordinario.

"Hago memoria y pienso en mi abuela pastelera, que siempre, siempre, mientras cocinaba, estaba cantando", rememora. "Creo que ella me inició en este mundo con su amor por las zarzuelas", las que aprendió en su Coruña natal y también las que conoció durante las más de dos décadas que pasó en Buenos Aires, junto a su marido, antes de regresar a Galicia.

"También me ayudó mucho formar parte de un coro desde los 9 años", confiesa Portela, que a los 12 comenzó las clases de canto en el Conservatorio de Lugo, donde estudió a lo largo de cuatro años. "Luego, las profesoras aconsejaron a mis padres que hiciera las pruebas de nivel en alguna academia de prestigio internacional".

Su familia barajó varias opciones y, finalmente, se decantó por el Guildhall Schoool of Music and Drama de Londres, en donde ingresó con 16 años, antes de entrar en la Royal Academy of Music. "No me costó adaptarme, siempre he sido muy independiente", asegura, y destaca que, aunque se marchó sola, vivió con familias de acogida "muy agradables" y tuvo la oportunidad de hacer "muy buenos amigos".

Mientras terminaba el Bachillerato en un colegio español de la Uned y cursaba los estudios profesionales y superiores de Música, Portela también tuvo tiempo de perfilar "un plan B". "Pensé que si no lograba meter la cabeza en el mundo del canto, que es algo muy complicado, podía dedicarme a los idiomas, que me apasionan".

Tanto es así que aprendió a manejarse con soltura, además de en español y gallego, "en inglés, francés, italiano, alemán y ruso", algo que le es de gran utilidad en sus viajes por el mundo, para participar en distintos concursos de canto o interpretar papeles diversos sobre los escenarios más inesperados. "Mi primer papel profesional fue el de Nerón en la ópera La coronación de Popea, que tuvo muy buenas críticas", reconoce.

Aunque sus estudios se han dilatado más de lo común —realizó un Máster de Canto Lírico durante dos años y después accedió a la Escuela de Ópera—, ha tenido tiempo de actuar como mezzosoprano.

Este lunes 20 de marzo, sin ir más lejos, da un concierto a las 20.30 horas en la Casa do Saber. Es su manera de "decir adiós" a Lugo antes de marchar a Sudáfrica con un programa de artistas jóvenes que le permitirá formar parte de una de las óperas de mayor auge internacional.