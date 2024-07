Un lucense foi seleccionado para a residencia anual de Antonio Gala

Conta, con toda sinceridade, que recibiu a noticia e non foi quen de parar de chorar. O lucense Nicolás Carreira, xornalista e colaborador de El Progreso, foi un dos quince creadores seleccionados pola fundación Antonio Gala para a convocatoria da súa residencia artística anual, no convento do Corpus Christi en Córdoba.

Nicolás Carreira foi o único galego seleccionado nesta última convocatoria internacional de axudas á creación que fai a fundación Antonio Gala en tres categorías: literatura, artes plásticas e visuais e música, e á que concorren centos de propostas. O lucense foi seleccionado para o grupo literario, no que hai tres candidatos de Costa Rica, México e Cuba e catro máis de Madrid e Huelva. La lucense que eligió Gala

"Sinto unha alegría dun tamaño que non me alcanzan as palabras para expresar e sinto tamén un orgullo por min, por probarme. Isto foi a confirmación dunha sospeita e síntome moi valorado", confesa Nicolás Carreira, pletórico tras saber da resolución, publicada na web da fundación.

Deixouno todo

Nicolás Carreira sentiu a chamada, por así dicilo, de optar a unha residencia anual da fundación Antonio Gala cando estaba a traballar nunha axencia de publicidade na Coruña na que, segundo conta, tiña unhas boas condicións laborais. Pero faltáballe algo. Entre outras cousas, atopar o seu camiño e viu a luz con esta convocatoria.

"Decidín deixar o traballo para centrarme nisto. Quixen facer unha aposta por min mesmo, sen ter ligazóns nin ataduras. Pensei que podía ser escritor, tanto por referencias que me chegaban como tendo en conta as miñas capacidade, e dei un salto ao baleiro. A algún arqueáronselle as cellas! Pero se non o tivese feito, desaproveitaría un privilexio que tiña, neste momento, de poder facelo", conta Nicolás Carreira.

Proxecto literario

Así de decidido centrouse en presentar un proxecto literario que cautivase ao xurado. Foi un traballo que fixo e refixo durante tres ou catro semanas.

"Fixen un proxecto moi persoal, onde non hai modelo nin índice pero onde si unha liña estética, un xeito de articular o proxecto... Entreguei unha mostra de quince páxinas, un adianto do que podería ser unha novela cunha trama, uns personaxes, unha temporalidade e tamén a relevancia extraliteraria que podería ter", explica Nicolás Carreira.

Na busca da súa voz

Non foi fácil. Sobre todo, o proceso de búsqueda da súa propia voz literaria, a que aínda non atopara.

"Quería atopar a voz que quero ter. Unha voz moi persoal, con gusto pola descrición e habilidade para intentar que resoe", di.

Nove meses

O que saia dese proxecto literario en nove meses de residencia en Córdoba —en convivencia co resto de seleccionados dentro dun convento— saberase en xuño. Ser escritor foi sempre a ilusión de Carreira, que só viu cumprida no xornalismo e na elaboración dalgún relato.

"Nunca dei o paso para evitar un chasco. Pensei que presentarme a esta convocatoria sería un xeito de ser escritor e buscar unha rede de apoio e estar no convento, co resto de artistas seleccionados, pode ser unha maneira de atopar o teu camiño", afirma.

Vocación literaria

Pero a vocación literaria sempre estivo aí con referentes como Fernando Pessoa, Stefan Zweig e Walt Whitman ou cando, con 17 anos, fixo aquel exame de Historia, para o que estudara moi pouco pero que foi merecedor dun 5.

A explicación da profesora foi esta: "Sé que no estudiaste, pero el examen está tan bien escrito que no puedo suspenderte".