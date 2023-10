A lucense Alba Loureiro protagoniza a última obra do CDG, 'Run Baby Run'

A discriminación no deporte das persoas intersexuais e o Entroido galego como xogo e espello. Sobre este tema vira 'Run Baby Run', unha coprodución do Centro Dramático Galego con Meninas Teatro e Proversus e Teatro Español que se estrea hoxe en Santiago, no Salón Teatro, e que está protagonizada pola lucense Alba Loureiro.

A obra parte do texto da valdeorresa Fátima Delgado e está dirixida por Jana Pacheco, que sinalou durante a rolda de prensa de presentación do espectáculo que 'Run Baby Run' fala de como as mulleres foron discriminadas no deporte pero, sobre todo, da intersexualidade, un colectivo que está aínda "moi invisibilizado".

'Run Baby Run' narra a historia de Alba, unha atleta de éxito que loita por conseguir a vitoria e que adestra duro para iso. Con todo, a súa carreira verase truncada cando, uns meses antes dos Xogos Olímpicos, a deportista é apartada da competición oficial. "Apártana por unha cuestión de diversidade de xénero que non encaixa dentro do patrón do masculino e o feminino. Está a piques de ir aos Xogos Olímpicos e non pode continuar coa súa carreira por ter un corpo distinto", declarou a directora, Jana Pacheco.

Nun momento no que a discriminación no deporte feminino está de actualidade tras o bico de Luis Rubiales á futbolista Jenni Hermoso, Pacheco afirmou que a obra "non fala da violencia machista que sofren as mulleres", senón da violencia "institucional" que "o Comité Olímpico Español e moitas federacións exercen sobre os corpos diversos das persoas LGTBIQ+". "Parece que é oportunista facer esta obra pero levamos moitos anos e moita xente facendo moita militancia. Nós só somos unha continuidade de todo ese traballo activista para avanzar nunha sociedade máis xusta", expresou a directora.

Pola súa banda, Delgado explicou que, para escribir o texto, comezou en 2017 e inspirouse en distintos casos de atletas intersexuales. "Esta non é a historia concreta de ningunha delas pero si que nos documentamos moito, entrevistámonos con atletas e tratamos de poñer en escena todo iso", afirmou Fátima Delgado.

A dramaturga expresou a súa ilusión por poder traer esta creación a Santiago, a cidade na que comezou a facer teatro hai vinte anos. Por "circunstancias da vida" tivo que marchar fóra de Galicia para traballar e formarse. Por iso agradeceu ao CDG o apoio a todas as que están "a medio camiño entre a comunidade galega e Madrid" e que queren "retornar a Galicia" coas súas creacións.

'Run Baby Run' conta cun elenco formado por Alba Loureiro, Camila Bossa, Celina Fernández Ponte e Daniel Méndez.