Lolita Flores: "Mi madre me leía en la cama a Lorca y a Alberti"

Lolita Flores (Madrid, 1957) nos atiende a la carrera, en mitad del ajetreo de una gira, la de ‘Poncia’, que tiene apalabrados espectáculos hasta 2025. El poder de convocatoria de la hija de La Faraona es ineludible, y con él —y con sus anhelos de amor y de libertad— recala ahora en Galicia, este viernes 1 de marzo en el Pazo da Cultura de Narón y el sábado en el teatro Principal de Ourense.

Está de gira con una obra inspirada en Poncia, un personaje del mítico drama de Lorca. Pero, ¿con qué personaje se identifica más dentro de ‘La casa de Bernarda Alba’?

¿Aparte de con Poncia? Por supuesto con la que se ahorca.

O sea, con Adela, ¿por qué? Porque se ahorca por amor, porque quiere amar libremente y no la dejan. Entonces yo, si me tengo que poner del lado de alguien, me pongo siempre del lado de la gente que quiere amar libremente, y eso abarca todos los colectivos. Yo creo que para amar solo hay que tener el permiso de uno mismo.

Ha dicho alguna vez que llegó a Lorca de pequeñita porque su madre, Lola Flores, tenía en la mesilla libros suyos.

Mi madre tenía uno, una edición del año 60 que ahora conservo yo, y que son las obras completas de Lorca. En esa época, yo era una niña, y en el colegio no nos hablaban de Lorca ni de todos esos artistas que no estaban de acuerdo con el régimen de Franco. Entonces, gracias a mi madre, pude conocer la obra de Lorca.

¿Y qué es lo que la atrapó?

Su manera de hablar del amor; su manera de tratar a los gitanos, de tratar esa libertad que tanto admiro. Él habla de la Luna y de las estrellas como si fueran algo especial; el caballo es como el hombre, con su anhelo de libertad, de pasión. Él recoge ciertas figuras cotidianas para dar sitio a otras cosas, como la lujuria, la pena negra, el amor. Él sabía muy bien cómo eran los gitanos por dentro, cómo era el amor...

Lorca decía sentirse muchas veces como «ese niño que llora en el último banco», porque sabía que todos tenemos mucho del niño que fuimos. ¿Qué niña fue usted?

Fui una niña con inquietudes, sobre todo por el ambiente en el que me crié. Recuerdo que mi madre me leía en la cama a Lorca, a Alberti... Recuerdo que llegaba del colegio y lo primero que escuchaba era a mi padre [Antonio González El Pescaílla] tocando la guitarra en el salón. Recuerdo los poemas que mi madre me recitaba de Federico y de Rafael de León. La recuerdo trabajando sobre esos textos de Manuel Benítez Carrasco... Había mucho arte en mi casa.

Mirando a sus antepasados y a sus sucesores, casi todos artistas, ¿cree que el arte es algo que va en los genes?

Por supuesto. El artista nace; luego se puede pulir, pero si no tienes talento, no puedes hacer nada. Yo trabajé una vez con una actriz cubana, María Teresa Rojas, que además es profesora de teatro en la Universidad de Miami, y ella me dijo: "Lolita, el talento no se puede comprar, no puedes ir al mercado a por unos kilos de talento", y tenía toda la razón. Es cierto que, después, puedes pulir o mejorar tu talento. Para eso es fundamental leer, escuchar y estudiar durante toda tu vida. Ahora, hay que tener una base de talento.

Hay muchas actrices que, como usted, tienen mucho talento y, sin embargo, han levantado la voz para denunciar que, a partir de los 40 años, nadie las llama. Usted, en cambio, ha logrado estar ahí. ¿Cómo lo ha hecho?

No te creas, en el cine es muy difícil que cuenten con una, aunque, afortunadamente, los directores son cada vez más inteligentes y, en lugar de fijarse en la edad de las mujeres, se fijan en su talento. Pero es cierto que queda mucho por hacer. En el teatro parece que es más sencillo ver protagonistas de mi edad, pero en el cine y en la televisión es mucho más difícil; a mí también me cuesta entrar ahí, y eso que tengo la suerte de seguir ‘vigente’ por presentar ‘Tu cara me suena’ y cosas así. Ahora está completamente enfrascada en girar con ‘Poncia’.

¿Qué tiene Lolita de este personaje emblemático?

Tiene la cara, las manos, el cuerpo... Gracias a Dios no he tenido que pasar por lo que pasó Poncia, por todo lo que escribió Federico García Lorca. Quizás yo sea una mujer justa, como ella, y también, como ella, ambiciono la libertad: Poncia era una mujer con muchas ganas de libertad.

En los próximos meses, ¿va a seguir centrada en la gira de ‘Poncia’ o está tramando algún proyecto nuevo?

¡Qué va! Estoy a tope con ‘Poncia’, porque tengo gira hasta 2025. Me encantaría estar metida en otra cosa, pero entre ‘Poncia’ y la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, no tengo energía para más.