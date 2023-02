Lois Pérez: "Fomos ver os Rolling Stones a Filadelfiae atopamos A Piringalla"

O pai de Lois Pérez naceu na Casa do Habanero, en Momán (Xermade). O seu avó marchara a Cuba e alí construíu o soño dunha vivenda en Momán. O poeta Lois Pérez marchou durante un tempo en Lugo porque non daba construído un poemario e volveu con Lugo Philadelphia. Peles roxas no corazón de Babilonia (Edicións Xerais), no que casa os seus textos con fotografías de Alba Díaz. Falou sobre a obra no Clavicémbalo en Lugo.

O escritor comentou a súa incomodidade polo baleiro literario desde L.P., que publicou no ano 2017. Cinco anos despois empezou a ver destellos.

"Cando saio correr polas mañás, vou cedo, atopo pintadas de Lito Pereira". Alba Díaz fotografou varias para o libro. Tengo el diente roto de Mikel Erentxun, A aldea solicita máis 'feeling' ou Por un papa negro.

Motivado polas pintadas e por varios recitais Lois Pérez escribiu algúns poemas; pero a inspiración entrecurtábase, non fluía.

Alba Díaz e Lois Pérez estaban na praia. En 2010 viaxaran a Nell-côtte, no sur de Francia. Os Rolling Stones alugaran trinta anos atrás unha mansión para gravar Exile On Main Street. Aínda lembran o sabor do sal de cando nadaron dende a praia popular ata o embarcadoiro para iates. Alba propuxo que viaxasen a Filadelfia. Tocaban os Stones.

Botaron unha semana na cidade e outra en Nova York. "Na mañá do concerto estivemos vendo unha exposición de pintura impresionista. Vimos un cadro de Manet, Xeada matutina, que me acompañou sen sabelo", indicou o poeta. Continuou o comentario explicando que as poesías e as fotografías de Lugo Philadelphia "son trazos impresionistas que, no meu caso, buscan unha poesía máis abstracta que eu non fixera e que empezo a facer agora, fóra deste libro".

"Ao final, o que che sorprende de Filadelfia é que a zona vella está pouco máis transitada de noite que A Milagrosa", indica cunha referencia ao barrio de Lugo contiguo á Piringalla. Con "lugar" refírese a un sitio onde estar cómodo.

Deron coa vida, "un lugar", na taberna irlandesa A Taberna dos Mortos, en Harlem; pese ao nome do local. "Atopamos un lugar en Harlem, no Bronx e en Brooklyn. Había calidez na música, na negritude... ten máis que ver connosco que outras cousas", indica o lugués.

O escritor lembra que os seus pais tiñan cadros dos Negros que pintou Castelao en Nova York. "A viaxe tiña tamén o elemento de ir tras os pasos de Castelao. Levo vendo eses cadros desde neno. Cando estás en Nova York pensas en todo iso, nos lugares da infancia: A Piringalla, Momán, Roás, Xermar, Xustás,...".

Como autor, Lois Pérez evita coller un argumento e emanar ideas ao seu redor, senón que lle interesa "máis a transformación". "Fomos a Filadelfia e atopamos A Piringalla. Foi unha viaxe de ida e volta. Na viaxe non atopas resposta á pregunta. A resposta é a viaxe", engadiu.

En Lugo Philadelphia hai un cruce de artes. Están as palabras de Lois Pérez e a imaxes de Alba Díaz. "Atopei unha fotógrafa magnífica", remarca. "Traballamos en relación, de feito hai textos e fotografías que quedaron fóra do libro porque non casaban", explica. Os poemas e as imaxes do volume inflúense e compleméntanse.

O escritor sinala que "hai textos máis rimados porque están pensados para ser cantados con música" cando volva á estrada cos seus poemas e a súa guitarra, cando Alba Díaz e el volvan viaxar; tal vez, á Habana.