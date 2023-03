Lois Diéguez: "O teléfono móbil é coma a cascuda en 'A metamorfose' de Kafka"

A última novela de Lois Diéguez As voces amadas (Galaxia) é una obra coral, no sentido de que conviven moitas voces humanas de personaxes e tamén as voces mecánicas que emiten os teléfonos. O libro comeza con "dous personaxes que van falando entre a realidade e a fantasía".

Diéguez falou este martes en Lugo sobre ese texto, no que reflicte o móbil como "un avance positivísimo que facilita a comunicación humana", que ten como cara negativa "que se usa ata anular".

O autor explicou que a narración trata dos "personaxes con móbiles que inciden nos momentos da vida ao interromper a palabra e a mirada", en referencia ao xeito en que van comendo os costumes e as ideas, que rachan coa lóxica humana. Acontece por culpa dos textos preditivos que "cando estás escribindo aparecen palabras que ti nos puxeches e que envías a outro, que non as entende".

En A metamorfose, o conto de Franz Kafka, un home esperta convertido en cascuda. Para Diéguez, "o móbil é como a cascuda, mesmo nos deitamos e espertamos co teléfono".

O monfortino considera que lle dá o uso lóxico ao móbil. "Arranxa moitas necesidades, úsoo e apágoo". O negativo é que "afecta ao que me circunda, aos que están comigo". A xeito de exemplo conta que vive na Coruña cerca dun instituto. "Ás sete da tarde os alumnos saen de clase e suben ao autobús ocupando os sitios todos e prenden os móbiles; pode haber unha persoa maior ou con dificultades, pero nin a miran". Daquela, o escritor activa un ton de chamada que imita o croar dunha rá. "Todos levantan a cabeza e empezan a buscar pola rá".

Esta relación da persoa e a máquina é importante en toda a novela "porque nos leva á intelixencia artificial e a internet, ás redes sociais tal e como se move o mundo", que relaciona "co xeito en que afecta ás nosas historias, ás conversas e as miradas" no sentido de que "anula a comunicación entre as persoas".

Futuro

"O futuro vai ser distinto", asume; aínda que remarca que non padece unha nostalxia global da vida anterior á existencia dos móbiles. "Non teño nostalxia dos conflitos na expresión da liberdade, pero si na comunicación humana, que era máis natural".

Estende esta idea para indicar que "hai unha mecánica comercial pola que ti non fas nada do que precisas, senón que o compras. Antes, por unha falta de cartos, un facía as cousas que necesitaba e saía dese apuro. Agora hai un control económico de toda a nosa vida".

Acabada na casa de Novoneyra

As voces amadas’ ten un último capítulo escrito a man e rematado na casa de Uxío Novoneyra en Parada do Courel. O proceso de escrita comezou hai catro anos e acabou "na casa de Uxío e na mesa de Uxío porque quería impregnarme do espírito do Courel e do espírito de Uxío porque na súa literatura creou mundos de humanidade".



"As presentacións van acompañadas dun vídeo de catro minutos» no que o autor fala sobre a inlfuencia «das paisaxes, as persoas e a casa", comenta Lois Diéguez, que anunciou unha presentación na Fundación Novoneyra para o domingo "se non hai problemas coa neve".