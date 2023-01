"Logramos que un mural de Touriñán faga malabares cunha mazá"

O actor Xosé Touriñán tomaba Coca Cola no hostal Alba de Cambre xunto co seu pai e co seu primo Adolfo cando era un rapaz. En xullo pasado converteuse nun xigante como protagonista dun mural que Mon Devane trazou nunha parede do edificio.

Wenceslao Fernández Flórez ambientou a novela El bosque animado nas fragas de Cecebre. Un personaxe é un bandoleiro que asalta aos camiñante agochado entre as árbores. O Concello de Cambre quere que os protagonistas da obra sexan retratados en paredes. Touriñán encarna desde xullo a Fendestestas comendo unha mazá.

A maiores pode verse o actor movéndose en realidade aumentada (AR). Touriñán "fai malabares coa mazá" nunha animación que foi activada este lunes. Fendetestas xoga con mazá uns segundos. Para iniciar a película debe pasarse o móbil por un código QR que conduce a Instagram. O código está accesible tanto no mural como nas redes sociais que ten o municipio coruñés. O experto lucense aclara de que non se precisan lentes concretas.

A realización deste proxecto foi traballada polo lucense Javier Portomeñe e por David Saborido, dunha empresa galega de AR. Hai un par de meses que Portomeñe e Saborido recibiron a encaga. Partindo do inmenso grafiti de Mon Devane, fixeron fotografías, que lles serviron de base para elaborar a animación en ordenador.

O creador lucense indica que o mural contiguo ao hostal Alba "é o primeiro de Galicia e pode que de España".

Javier Portomeñe enumera exemplos das posibilidades que ofrece a realidade aumentada. "Pode ter música,pode falar, podes collerlle a mazá,... mesmo se poden integrar obxectos en 3D".

El estivo nominado a un Mestre Mateo en 2019 por Lusco fusco e Saborido, gañouno en 2016 con O terceiro porco. Na cerimonia de entrega dos premios galegos do audiovisuais sentaron xuntos porque estaban nominados na mesma categoría,curtametraxe de animación. Máis que competir empezaron a falar. Uns meses despois xa estaban colaborando.

Agora traballan para incorporar a realidade virtual "na portada dun libro e nunha marquesiña".

Para pechar o círculo, o mural de Fendetestas opta a ser o mellor do mundo para a plataforma Street Art Cities.