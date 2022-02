Llerena Perozo presenta en Lugo a súa novela, 'Pérez. Historia dun triunfo'

Chámase Pérez. Quizais, por iso mesmo, por ese apelido tan común, o protagonista desta primeira novela de Llerena Perozo Porteiro (Vigo, 1974) pode ser calquera home sen rostro. Pérez. Historia dun triunfo, editada por Galaxia, é a primeira novela desta agrocultora filla de dous coñecidos escritores, Xosé Antonio Perozo e María Xosé Porteiro, que presentou este domingo o libro no Vello Cárcere de Lugo, onde estivo acompañada por David Lombao, director de Praza Pública, e Luz Darriba, artista multidisciplinar.

"Esta novela conta a historia dun home, nado nos anos 80 nunha familia pequeno burguesa do rural. É un médico de éxito pero tamén é un maltratador e un puteiro e as mulleres que estiveron con el acaban sendo as súas vítimas", resume a autora, que tamén foi editora e tradutora.

Esas mulleres, vítimas do señor Pérez, non denuncian. A acción da novela abrangue as décadas dos 80 e 90 do pasado século, nunha época na que a violencia machista aínda estaba silenciada, tanto socialmente como legalmente.

"Neste caso, elas non denuncian pero si poñen en práctica outras estratexias para non quedaren caladas", conta Llerena Perozo. O compromiso co feminismo da autora —con máis de vinte anos de traballo como activista de xénero— foi determinante á hora de elixir a temática da novela.

"Falo da formación das masculinidades. Un home ideal socialmente é coma unha tronada perfecta. De cara a fóra, é unha persoa con moito éxito. De cara a dentro, é alguén violento e cruel", explica.

Llerena Perozo sempre tivo ganas de escribir, pero nunca atopou cando facelo. Un cambio de rumbo na súa vida levouna a tomar a decisión. "Son filla de escritores e, nestas circunstancias, é moi difícil poñerte porque sempre me comparaba con eles. Empezaba algo e non o remataba pero nunca perdín as ganas de facelo. Iso era o que pasaba ata que atopei a paz mental cun cambio de vida que fixen e decidinme", conta.

Llerena preséntase agora como agrocultora. Foise a vivir á Gargalleira, en Silleda, e alí tanto ten hortos ecolóxicos como organiza concertos e outros actos culturais na súa leira. A nova vida deulle o pulo para escribir. E niso e naquilo anda agora.